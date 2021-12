UP cuantifica en casi 20 millones de euros las multas de tráfico pendientes de recaudar en la capital

Según ha explicado UP en una nota de prensa, estas deudas tributarias caducan a los tres años. A consecuencia de un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación firmado en marzo de 2019, la Agencia Provincial de Recaudación, tramita "todas las multas de tráfico" que están en vía ejecutiva, es decir, fuera del periodo voluntario, de aquellas personas que no están empadronadas en la capital.

"Esto es así porque existe una limitación legal por la cual el Consistorio no puede ejercer el cobro de estas sanciones si las personas sancionadas están empadronadas fuera de Granada, y se encarga de ello el ente provincial", ha detallado el concejal de UP Francisco Puentedura.

Ha señalado que, en definitiva, "estamos hablando de que de 272.100 sanciones que el Ayuntamiento ha tramitado a la Diputación por este convenio, solamente se han cobrado 49.899, es decir, poco menos de un 20 por ciento". De un valor total de 24.935.248 millones que suponían esas multas, "se ha recaudado tan solo 5.911.534 millones".

"Cerca del 80 por ciento de las sanciones de tráfico que gestiona este Ayuntamiento no son cobradas, lo que quiere decir que hay un problema en el procedimiento de recaudación, lo que provoca que se están perdiendo decenas de millones de euros en recaudación".

Puentedura ha añadido que "el hecho de que estos ingresos, que el Ayuntamiento dice que va a tener, no se traduzcan en recaudación real, genera más inestabilidad presupuestaria dado que se tienen como ingresos efectivos cuantías que nunca se recaudan"

El documento, en concreto, "señala que en el año 2019, el Ayuntamiento tramitó a la Agencia Provincial de Recaudación un total de 104.185 sanciones por un valor de 9.513.648 de los cuales, solo fueron cobrados 65.102 euros de 616 multas".

En 2020, desde la Plaza del Carmen se habría cargado a la agencia un total de 147.221 sanciones con un coste de 13.549.887 euros de los "que solamente se ha recaudado 2.214.723 euros por 19.891 sanciones de tráfico". En este 2021, por último y contando con sanciones anteriores, "se tramitaron 20.694 penalizaciones, con un coste total de 1.871.712 euros y se percibieron 3.631.708 euros en total por 29.392 multas".

"Este Ayuntamiento tiene un problema estructural en sus órganos de gestión de cobros de sanciones y tributos", ha criticado el concejal, que mantiene que "eso pone en riesgo grave los propios ingresos que el Consistorio tiene que recibir".

Esta dificultad, añade, "se debe a la falta de coordinación entre administraciones, carestía de personal y de un reglamento claro de notificaciones que permita cobrar con absoluta garantía las sanciones de tráfico que impone".

Además, según el edil de UP, se genera una sensación de impunidad hacia quienes incumplen la normativa porque nunca se les cobra la sanción "porque si el infractor no recibe consecuencias, no se reducen las infracciones, y eso afecta al caos de tráfico que tiene Granada".