Les Arts cancel·la la preestrena de 'Madama Butterfly' per un positiu en l'equip artístic

Aquesta funció anava dirigida als joves menors de 28 anys, dins del cicle 'Les Arts per a tots'. No obstant açò, en aquests moments, es manté l'estrena prevista per a divendres que ve i la resta de funcions programades per als dies 13, 16, 17, 19 i 22 de desembre.

El coliseu, en aplicació del protocol sanitari, ha procedit a l'aïllament de l'únic cas positiu que s'ha confirmat i està realitzant així mateix un seguiment dels contactes estrets per a "garantir la seguretat sanitària dels treballadors, artistes i públic amb la finalitat de mantindre la resta de funcions previstes".

Així mateix, està informant de la cancel·lació de la preestrena a través de les xarxes socials i per SMS a les persones que van deixar el seu contacte telefònic en l'adquisició de les entrades.

El Palau de les Arts de València ja va haver de suspendre el passat mes de gener les representacions de 'Falstaff', després de detectar-se casos de coronavirus en l'equip de la producció.