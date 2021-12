Madrid saluda revisar la financiación autonómica pero teme una negociación "bilateral" entre Gobierno y Generalitat

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado este martes que está a favor de "revisar" el sistema de financiación autonómica aprobado en 2009, pero ha recelado de los términos en los que podría producirse esa reforma. Para el responsable regional, la negociación tendría que ser "multilateral" entre el Gobierno central y las autonomías, pero teme un acuerdo "bilateral" entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña.

"Si se produce, en ese caso la rechazaremos frontalmente", ha subrayado Fernández-Lasquetty sobre un hipotético pacto a dos sobre la financiación del que, de momento, no tiene . Madrid solo aceptaría una negociación "muy abierta" en la que se escuche la voz de todas las comunidades. El consejero madrileño se ha mostrado dispuesto a participar en todas las reuniones que se organicen al respecto y ha valorado que el Ejecutivo central debería de tener "una voluntad franca y sincera" para llegar a un acuerdo.

En cualquier caso, Fernández-Lasquetty se ha mostrado muy incrédulo sobre la posibilidad de cerrar una propuesta sobre financiación. Al respecto, el consejero madrileño ha enumerado que hay profundas diferencias de criterio sobre cómo debería ser el sistema tanto dentro de la coalición de Gobierno PSOE-Unidas Podemos como entre los partidos que lo sostienen y, a su vez, entre las formaciones independentistas y en el seno del PSOE (los barones socialistas apuestan por diferentes modelos).

La reforma del sistema de financiación ha vuelto a colocarse en el primer plano del debate político después de que el Ministerio de Hacienda enviara a los presidentes autonómicos, el pasado viernes, una propuesta inicial para reformar el modelo de financiación, con una propuesta de cálculo de población sobre la que se determinará el reparto de los recursos.

Este documento es, para Fernández-Lasquetty, un estadio "preliminar" de la reforma y no un primer paso. En cualquier caso, en una "primera lectura" ha señalado que ve un documento redactado de forma "unilateral", que no ha sido ni "consensuado ni dialogado" con las comunidades autónomas. Además, ha dicho de él que es "indefinido" porque no llega a proponer "nada en concreto" y además lo considera "incompleto".