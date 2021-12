El dispositivo invernal de la Diputación de Lugo moviliza 50 máquinas y 112 operarios ante las previsiones de nieve

Las máquinas de refuerzo asistirán a los municipios de A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín, Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, O Incio, Samos, Triacastela, Quiroga y Ribas de Sil.

Asimismo, el Plan de Vialidade Invernal del organismo provincial pone a disposición de los municipios los diferentes silos de sal distribuidos por el territorio en Ourol, O Valadouro, Riotorto, Lugo, Becerreá, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, Cervantes, Navia de Suarna, A Fonsagrada y Ribas de Sil. Estos almacenes cuentan con 420 toneladas de sal.

La Diputación recuerda que las primeras nevadas están previstas hacia el final del día por encima de los 900 metros de altitud, y está previsto que continúen el miércoles desde los 800 metros hasta los 1.200 previstos para la noche.