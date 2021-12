L'Ajuntament d'Alacant engegarà un Centre d'Operacions de Ciberseguretat "a prova d'hackers"

Tots dos projectes tenen un pressupost d'1,3 milions d'euros i s'uneixen a l'adquisició de la capa d'intel·ligència artificial "Al21" per valor de 850.000 euros, de manera que l'aposta per la modernització i digitalització de l'administració local ascendeix a 2.190.135 euros, ha indicat el consistori en un comunicat.

El regidor de Coordinació de Projectes i de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica, Antonio Peral, ha explicat que "aquests tres projectes suposen la base fonamental i estructural perquè el nostre ambiciós Pla Alacant Smart City 2.0 es puga desenvolupar amb totes les prestacions i solvència".

I ha avançat que els tres estaran operatius en 2022. De fet, la renovació dels sistemes i la capa de IA ja estan en marxa, mentre que el Centre d'Operacions de Ciberseguretat està previst que s'adjudique al juny de l'any vinent.

Peral ha explicat que el Centre d'Operacions de Ciberseguretat "significa culminar el blindatge informàtic municipal amb un sistema de seguretat a prova d'hackers". "En els últims anys hem anat escometent inversions que han aconseguit els 200.000 euros per a reforçar la seguretat i actualitzar els sistemes, però amb aquest centre de ciberseguretat donem un salt qualitatiu molt important alineats a més amb l'Esquema nacional de Seguretat ministerial".

RENOVACIÓ DE SISTEMES

Quant a la renovació dels sistemes d'emmagatzematge de dades i de servidors el projecte consisteix en la renovació d'una sèrie d'infraestructures de les tecnologies de la informació amb els servicis associats de disseny, instal·lació, migració de dades i servicis a les noves infraestructures i les llicencies necessàries.

Aquest canvi permetrà disposar d'uns nous sistemes més segurs, eficients, respectuosos amb el medi ambient, amb majors prestacions, més senzills i econòmics d'explotar, amb la capacitat necessària per a poder absorbir la gran quantitat de dades que generaran les noves aplicacions de IA i BPM, i la potència de càlcul necessària per a executar aquestes aplicacions.

"Aquest Ajuntament -ha argumentat Peral- és plenament conscient de la necessitat d'avançar cap a un model de ciutat connectat amb el ciutadà, agilitzant els tràmits burocràtics, a través de l'automatització, i donant resposta d'una forma més eficient i eficaç a les demandes de la ciutadania, fent ús de les ferramentes digitals, determinants en l'era en la qual vivim".

Segons l'edil, la implementació de tecnologies i infraestructures digitals són una clara aposta per la democratització de la informació, sent un excel·lent canal de transparència i governança local", ha afegit. "L'Ajuntament ha apostat indubtablement per aquesta senda, mostra d'açò és l'aprovació al juny d'enguany del Pla Smart City Alacant 2.0", ha apuntat.

El regidor ha presentat en Junta de Govern la sol·licitud per a participar en el programa d'ajudes a municipis destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest pla del Govern central està finançat per fons europeus Next Generation impulsats després de la pandèmia i que inclouen la digitalització i modernització de les administracions públiques. L'acord de la Junta de Govern Local és que els tres projectes citats opten a aquests fons.

A l'Ajuntament d'Alacant li corresponen com a màxim dins d'aquesta convocatòria d'ajudes un total de 1.233.812,36 euros. És a dir, l'Ajuntament assumirà amb fons propis prop d'un milió d'euros per a l'engegada d'aquests sistemes informàtics. El període d'execució dels projectes que opten a aquestes subvencions estarà comprès entre l'1 de febrer 2020 i el 31 de desembre de 2022, sent prorrogable a 31 de desembre de 2023.

CAPA D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

En la passada Junta de Govern Local es va aprovar la convocatòria d'un concurs obert perquè les empreses tecnològiques presenten propostes per a crear una "capa d'accés unificat basada en intel·ligència artificial (I.A.) sobre navegació web i tramitació electrònica" per a assistir als alacantins en els seus tràmits i gestions quan es dirigisquen a l'Ajuntament.

"Al21" assistirà a la ciutadania, que podrà parlar al sistema indicant-li les gestions que precisa i aquest li ajudarà per a aconseguir el sol·licitat, segons va explicar el regidor de Noves tecnologies, Innovació, Informàtica i Telecomunicacions. Un dels objectius de la implantació d'aquest sistema pioner és utilitzar la I.A. per a reduir la bretxa digital i simplificar la tecnologia.

El projecte ha eixit a licitació per un import 850.000 euros per a ser desenvolupat en el que queda de 2021 i durant l'exercici 2022.