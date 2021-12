Morera insta a un "gran consens" parlamentari sobre el nou sistema de finançament

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, espera que la reunió de la comissió mixta Consell-Corts, que es reunirà divendres que ve en el Palau dels Borja, servisca "per a crear un gran consens i unitat de tots els grups" sobre el nou sistema de finançament "davant un moment històric i crucial per a la nostra autonomia i al que no podem acudir dividits".