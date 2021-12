Steisy y su novio Pablo se comprometen a ahorrar en 2022, tras gastarse este año la desorbitada cifra de 120.000 euros

La vida de los influencers de Telecinco despierta mucho interés en redes sociales. Por eso, Patricia Steisy y su novio Pablo han decidido responder todas las preguntas sobre los gastos que han hecho en 2021.

En su canal de Mtmad y, con móvil en mano, han sumado todas las facturas superiores a 100 euros que han registrado en los últimos meses, encontrado una desorbitada cifra. En parte, ellos han reconocido que se esperaban un número así, pues han hecho grandes inversiones este año.

Pablo, que se dedica a la arquitectura, ha reformado su piso y también ha tenido que amueblarlo. En enero, los pagos de estos proyectos supusieron casi 12.000 euros, ha explicado. El doble de lo que suele gastarse al mes, al rededor de unos 6.000 euros.

La exconcursante de Supervivientes, por su parte, ha señalado que ella cada mes suele dejarse en compras entre 2.500 y 3.500 euros, llegando a 4.000 cómo máximo algunos meses.

En total, Steisy calcula que este año se ha gastado, "sin contar grandes viajes", unos 40.000 euros. Tampoco ha incluido los gastos de móvil y piso. Su pareja ha mencionado que su hipoteca es muy alta, por lo que finalmente ha gastado 80.000 euros en 2021.

😱 ¡¡¿QUÉ?!! 😱 @patricia_steisy y Pablo desvelan la desorbitada cantidad de dinero que gastan al añohttps://t.co/CUDmfn2I40 — mtmad (@mtmad) November 30, 2021

En este dinero también se incluyen las numerosas operaciones estéticas a las que se han sometido. La última, una liposucción de 360 grados que la andaluza ya ha mostrado el resultado en su canal.

"Me quitaron 7 litros de grasa en la barriga y en la espalda, me hicieron marcación abdominal, me pusieron culo en la parte de arriba y me quitaron cartucheras", ha contado en otro vídeo dónde se ha desnudado y ha comparado el antes o después.

Patricia Steisy, antes y después de su liposucción. MEDIASET

Otro de sus grandes gastos, han comentado, son las comidas fuera. "Por lo menos, tres veces en semana nos gastamos 100 euros por cabeza en salir a cenar", ha declarado. Un gasto que, tras la operación, parará, pues es necesario estar a dieta para no volver a ganar el peso quitado.

Steisy tiene claro que en 2022 quiere ahorrar más dinero, pero está orgullosa de su cantidad gastada porque ha invertido en "vivir lo que no había vivido", ha señalado recordando su juventud cuando trabajado durante todo el día.

Ahora quiere dejar de trabajar y ha confesado que su plan a corto plazo es comprar más pisos para poder alquilarlos y después dejarlos a sus futuros hijos.