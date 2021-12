Tamara Gorro, rota por la última confesión que le han hecho sus hijos

Tamara Gorro suele mostrar su faceta como madre en sus redes, y en el último episodio del programa Charlas con Cariñoterapia ha querido resaltar cómo lo sobrelleva en su día a día. Y es que, tal y como lo ha nombrado de cara a su conversación con Ana Morgade, se trata de "uno de los mayores retos" de su vida.

Como madre de dos hijos, Shaila, que tiene cinco años, y Antonio que tiene tres, la influencer trata de llevar adelante sus proyectos, su cara más pública y, por supuesto, la mejor educación y ejemplo que pueda dar a los pequeños durante un tiempo que, como lo percibe, "pasa volando".

Ella misma lo nota en el cariño, en el carácter, en la manera de aprender, de compartir y en que "no se conforman con nada". La empresaria se siente "una afortunada" porque puede permitirse el lujo de trabajar desde que les deja en el colegio hasta que les recoge.

"Luego estoy con ellos. No puedo decir lo contrario. ¿Ahogada? Sí, voy corriendo, pero lo combino perfectamente. A mí me da la vida verlos felices. ¿Cómo te organizas? Pues como todas", asegura, aunque su oficio le lleva el debido tiempo y, tal y como ha confesado, lo que le ha hecho llorar, no por culpa, es que sus hijos le digan que trabaja mucho.

Y, sin embargo, conllevan una bonita relación sin conflictos. Gorro ha enseñado a sus hijos a superar cualquier riña o berrinche, según lo ha contado, con un método que no le suele fallar: "Me monta el pollo y entonces digo stop. En una mano tenemos cinco galletas, ser feliz, bajar a jugar y mañana abrir al perro. En la otra mano tenemos ninguna galleta, llorar y acostarnos tristes. Elige".

Algo que también trata de asimilar es la influencia que pueda tener en sus hijos el hecho de que sus padres sean famosos en redes y que cualquier acto, rumor o titular llegue a oídos de ambos durante sus clases.

No obstante, aún no ha advertido a sus pequeños de lo que pueden encontrar: "Con esta edad no lo hago. No creo que haya alguien tan malo que le diga algo de su mamá o su papá. Pero claro que se lo van a encontrar, evidentemente. Entonces quiero prepararles a la vida. ¿Qué hay que hacer? Es alguien a quién quiero, escucha. ¿Es alguien a quién no conozco? Aléjate".