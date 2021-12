Desmantellada una plantació de marihuana dirigida per una mare i el seu fill a Castellar-Oliveral

En el marc de l'operació 'CastellJuana', els agents han intervingut més de 100 plantes de marihuana a l'interior del domicili i han detingut una mare i el seu fill, de 62 i 32 anys respectivament, als quals se'ls atribueix un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.

L'operació va començar a la fi del passat mes d'octubre quan la Guàrdia Civil d'Alfafar va tindre coneixement d'un possible cultiu de plantes de marihuana, de tipus indoor, en un pis de la localitat de Castellar-Oliveral.

Els investigadors van aconseguir verificar, per mitjà dels tècnics d'una distribuïdora elèctrica, que els presumptes autors estaven cometent un delicte de defraudació de fluid elèctric. El passat 26 de novembre es va realitzar un registre en el pis on van localitzar més de 100 plantes de marihuana, llums halògens, un aparell d'aire condicionat, un purificador d'aire, una bàscula, ventiladors i diferents productes per al desenvolupament de les plantes.