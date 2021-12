Organizan en Pamplona la XVII Semana de Derechos Humanos y Migraciones con charlas, teatro y música

Los impulsores de esta semana son Amnistía Internacional, SOS Racismo Navarra, Médicos del Mundo Navarra, Oxfam Intermon, Papeles y Derechos Denontzat, Plataforma por los Derechos y la Salud Mental de Navarra, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Servicio Educativo Intercultural.

En el marco de esta semana, el primer día, viernes, a las 10 horas en el Parlamento de Navarra habrá una lectura crítica de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hace 63 años.

Además, entre otras actividades, el mismo 10 de diciembre a las 19 horas se ofrecerá la función de teatro 'Flores de papel' en Civivox Iturrama; el 11 de diciembre habrá talleres, música y otras actividades en la plaza del Castillo de 10.30 a 14 horas; y el 14 de diciembre se ofrecerá la charla 'Huir para vivir. Tejiendo alianzas que protegen frente al crimen organizado', a cargo de Itziar Caballero, investigadora de Cear Euskadi, y Alexandra Bermúdez, técnica de proyectos de Cear Navarra, a las 18 horas en Civicox Iturrama.

El miércoles 15 de diciembre se proyectará el documental 'Born in Gambia', de Natxo Leuza, con posterior tertulia con el director. Será a las 19 horas en el espacio Plazara.

El 16 de diciembre se ofrecerá la charla 'Derechos y salud mental', a cargo de Sandro Iaboni, de la Plataforma de Derechos y Salud Mental de Navarra, y de Libertad Francés, de Salhaketa. Tendrá lugar a las 18.30 horas también en Plazara.

Por último, el 18 de diciembre se ha programado la jornada 'Derecho a la participación y al asociacionismo de personas migrantes', a las 18 horas en el Civivox Condestable. Participarán la Asociación Brasileña de Navarra, Hombres Panafricanistas por la Igualdad, Flor de África y Kairaba.

Las entidades organizadores han señalado que, en el 63º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "el balance del pasado año no es muy alentador". "Continúan las guerras, sufridas por los pueblos en los diversos continentes; continúa la brutal desigualdad económica, reflejada en el vergonzoso porcentaje del 1% de la población que acumula más dinero que todo el resto del planeta; continúa el devastador calentamiento global, con sus graves consecuencias, para la población; continúan los regímenes dictatoriales, la falta de libertades, la precariedad y la falta de oportunidades e igualdad y de derechos, y ello provoca el éxodo de millones de personas a la búsqueda de un lugar más estable, más seguro", han afirmado.

Por otro lado, han señalado que la pandemia de Covid-19 ha afectado "desproporcionadamente a los grupos vulnerables, incluidas las trabajadoras de primera línea, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas con experiencias de sufrimiento psicosocial, las personas menores, las mujeres y las minorías".

Según han afirmado, "la necesidad de defender los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su origen, de su condición de migrante o no, no sólo es una exigencia jurídica, sino también garantía de que no bajamos el listón ético de nuestra sociedad y de que no claudicamos en nuestros valores democráticos".

Así, han explicado que con la organización de esta XVII Semana pretenden "contribuir a que la cultura de las fronteras y la exclusión no se impongan a la cultura de los derechos humanos".