La Covid afona un 87% la recaptació en concerts i un 78% en les arts escèniques valencianes en 2020

Així ho exposa l''Anuario SGAE 2021 de les Arts Escèniques, Musicals i Audiovisuals' que reflecteix una caiguda del 87,1% en la recaptació dels concerts de música i festivals de la Comunitat Valenciana, a causa de la gran quantitat d'ells que van haver de ser suspesos. Les arts escèniques valencianes tanquen caixa amb un 78,2% menys i en les sales de cinema el descens se situa en un 76,1%.

"Les de 2020 són xifres que suposen no una evolució, sinó una bretxa. Confiem que aquesta bretxa, que també afectarà a les xifres de l'any 2021, siga això, una bretxa, un parèntesi. I que a partir de l'any 2022 tornem al nostre punt de referència, que ha de ser 2019", afirma Juan José Solana, president de la Fundació SGAE, en el pròleg a aquesta publicació, amb el títol: 'Una cultura en coma demanda el apoyo de las instituciones'.

Així les coses, el diagnòstic de la Comunitat Valenciana, molt en línia amb el de la resta d'Espanya, constata significatives caigudes quant a la suma d'espectacles celebrats, assistents i recaptació.

Se situa per davall de la mitjana estatal, per exemple, en el cas de la música popular, com a conseqüència la quantitat de macrofestivales i concerts suspesos en 2020. Quasi un 50% de concerts menys es van celebrar eixe any, respecte a l'anterior. Tenint en compte les dades de macrofestivales, es va perdre un 85,5% d'assistència i un 87,1% de recaptació.

Encara més, un 55,4%, van caure els concerts de música clàssica a la Comunitat, un 79,1% el nombre d'espectadors i el 72,3% en la recaptació. I fins a un 72,6% es van afonar les funcions d'òpera i sarsuela, que van registrar un descens d'espectadors del 87,2% i una baixada de la recaptació del 83,7%.

El conjunt de les arts escèniques valencianes van experimentar també "forts descensos" en tots els seus indicadors; així, va minvar un 50,9% el nombre de funcions, un 74,9% l'assistència i un 78,2% la recaptació.

La dansa també ha experimentat una "brusca disminució" en relació amb l'any previ: del 48,7% de les representacions, del 74% de l'assistència i del 70,1% de la recaptació.

Per la seua banda, les sales cinematogràfiques valencianes van registrar descensos del 58,8% en les sessions, del 76,3% en els espectadors i del 76,1% en la recaptació. En els tres casos caigudes "una mica majors que en la mitjana nacional".

CONSUM TELEVISIU PER DAMUNT DE LA MITJANA

Durant el període estudiat, no obstant açò, es va incrementar el consum televisiu. Si a Espanya la mitjana de consum televisiu durant 2020 va créixer fins als 231 minuts per persona al dia, -la qual cosa implica un increment de 19 minuts respecte a l'any anterior-, a la Comunitat va pujar 10 minuts de mitjana, fins a aconseguir en 2020 els 243 minuts diaris per persona, 12 més que en la mitjana estatal.

Aquestes són només alguns de les dades que es poden trobar en l'última edició de l'Anuari SGAE, que ofereix dades concises i contrastats sobre els principals sectors de les arts escèniques, musicals i audiovisuals en un any, com és el 2020, marcat per la pandèmia.

Per contra, el consum radiofònic va experimentar un descens de cinc minuts a la Comunitat Valenciana, amb el que es va situar en 88 minuts per persona al dia, sis menys que la mitjana d'Espanya.