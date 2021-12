Rocío Flores admite que contestó a Rosa Benito porque le sentó "muy mal" que utilizase a su madre para hacerle daño

El conflicto entre Rocío Flores y Rosa Benito, lejos de solucionarse, parece ir a más. Después de que la ex de Amador Mohedano se sentase en el plató de Ya son las ocho y, a todas luces, rechazase la propuesta de la joven para tener un acercamiento, Rocío está más dolida aún.

Aunque, durante El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo ha tratado de que Rocío Flores y Rosa Benito aclaren sus diferencias, apuntando que, aunque conoce menos a Rosa, ve que las dos son "buenas personas": "¿Por qué no dejáis esto a un lado y lo arregláis?".

Alessandro Lecquio ha expuesto su opinión al respecto de quién debe llamar a quién: "Tú eres solo una niña y ella es una señora. Creo que tienes que llamarla tú por el respeto a las personas mayores. A mí me han educado así". Unas palabras que Rocío Flores ha encajado y a las que ha respondido que ella ha recibido la misma educación en cuanto ese tema.

Sin embargo, la joven ha agregado: "Si yo hubiera actuado mal, habría levantado yo el teléfono. Nunca se me caen los anillos por pedir perdón", algo que Ro no considera que deba hacer, puesto que ella, a su juicio, no ha obrado mal, algo que su tía sí ha hecho.

El conde, no obstante, se ha mostrado muy crítico con Rocío Flores. Lecquio ha señalado a la hija de Antonio David Flores y ha espetado: "Pecaste un poco de soberbia". "Encima", ha respondido la joven, visiblemente molesta con la opinión del aristócrata.

De nuevo con lágrimas en los ojos y defendiendo la buena relación que siempre ha tenido con la familia de su madre, Rocío Flores ha sentenciado: "Le pareció muy mal que Lecquio se sentase y utilizara a su hija -Rosario Mohedano- para hacerle daño; pero ella se sentó y utilizó a mi madre para hacerme daño a mí. Nunca me he sentado aquí a contestar a nadie, simplemente le contesté a ella porque me hizo daño. A lo mejor tengo que entender que no todo el mundo actuaría como yo".