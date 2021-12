La Sala L'Horta estrena '128 batecs per minut', un viatge musical a cor obert

El títol de l'espectacle fa referència a la pulsació amb la qual les persones ens sincronitzem en ballar; és a dir, segons ha confirmat la ciència, el ritme dels batecs del nostre cor bombant a l'unísono, ha explicat Maria Almudéver, codirectora del muntatge.

La protagonista d'aquesta història, Ona, és una xiqueta de dotze anys la passió de la qual és ballar. Li agradaria fer-ho a un ritme perfecte; a 128 batecs per minut. Però fa temps que no pot; el seu cor malalt no li deixa. Hui és el seu aniversari i mentre ho celebra amb la seua amiga Irene i la seua família -a través de videotelefonades, perquè la malaltia l'obliga a aïllar-se per a evitar infeccions-, rep una telefonada de l'hospital. Ha arribat un cor nou per a fer-li un trasplantament.

Ona té por, però el que no sap és que l'operació es convertirà en un viatge musical a cor obert. Quan s'introdueix en el dolç somni de l'anestèsia, l'espectacle es transforma en una espècie de conte d''Alicia en el País de les Meravelles'.

En aquest viatge oníric, la protagonista es troba personatges femenins, alguns fantàstics i uns altres reals però de diferents períodes històrics. Aquesta experiència l'ajudarà a enfrontar-se als seus desitjos, frustracions i somnis, fins i tot quan comporten esforç i risc.

L'actriu i compositora Noèlia Pérez dirigeix amb Maria Almudéver aquest muntatge. Patricia Pardo firma el text, les cançons han sigut escrites i compostes per Pérez i Josep Zapater, i la coreografia ha sigut a càrrec de Cristina Fernández Pintado. La composició musical forma part del viatge emocional d'Ona, un viatge ple de ritmes divertits, que passen pel pop-rock, el rap i emotives cançons que ajudaran Ona a expressar i descobrir els seus sentiments en tota la seua plenitud.

La programació prenadalenca inclou altres dos espectacles de gran èxit. El 12 de desembre es representaran les dos últimes funcions d''El Monstre de Colors', adaptació teatral del llibre súper vendes d'Anna Plenes que el seu objectiu és introduir als xiquets d'entre 2 i 7 anys en el llenguatge de les emocions.

Finalment, la Sala L'Horta despedirà la programació de 2021 el 19 de desembre amb l'espectacle interactiu musical 'Els Trotamons i la màquina del temps'. Un muntatge molt dinàmic dirigit a tota la família en el qual xiquets i majors gaudiran de cançons, balls, màgia, malabars i paròdies.