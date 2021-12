La Asociación de Vecinos de San Antón en Cuenca pide al alcalde "que cumpla sus promesas" con la cesión de espacios

A través de un comunicado, los vecinos del barrio han tirado de ironía y han elaborado el cartel de una película ficticia protagonizada por Dolz, titulada 'Mucho ruido y pocas nueces', a la que han entregado los premios de "mejor guión de ficción 2021, el de contener la mejor promesa no cumplida y por haber contado con el mejor reparto".

En esta línea, la asociación de vecinos ha invitado al regidor de la capital "a que se acerque al barrio para recoger sus galardones y, al mismo tiempo, mantenga una reunión con los vecinos del emblemático barrio conquense". Una invitación que, como han comentado los vecinos en declaraciones a Europa Press, ya ha sido cursada a través del registro municipal este martes.

El objetivo que persigue la asociación vecinal es que el alcalde "cumpla las promesas hechas a la Asociación de Vecinos desde que arrancara la campaña electoral en 2019, en primer lugar, y desde que es el primer edil del municipio después".

"En las diferentes reuniones que tanto la asociación como el Ayuntamiento han mantenido a lo largo de los últimos años, el alcalde ha prometido buscar fórmulas para la autogestión del centro social del barrio por parte de la asociación de vecinos, dedicar espacios cerrados de propiedad municipal al movimiento vecinal y asociativo", han asegurado los vecinos.

Toda una serie de promesas "que no han llegado cuando hace ya más de dos años y medio que Dolz cogió el bastón de mando de la capital". Entre las quejas de la asociación vecinal, está en primer lugar una relacionada con el centro social, "según la actual normativa, para el uso de espacios públicos tiene prioridad los proyectos municipales, por lo que los proyectos que promueven los vecinos del barrio se quedan sin espacio".

"La asociación, que tiene en marcha varios proyectos con los más pequeños del barrio, tienen que usar los espacios más pequeños del centro social de apenas 5-10 metros cuadrados sin apenas posibilidad de llevar a cabo otros talleres, mientras que la sala polivalente, de 50 metros, tiene un uso casi exclusivo para el proyecto del Ayuntamiento", han denunciado.

"SORPRESA" POR LA LICITACIÓN DEL ALFAR DE PEDRO MERCEDES

Por otro lado, en cuanto al uso de espacios en el Alfar de Pedro Mercedes, la asociación vecinos "se mostró más que sorprendida esta semana cuando, el lunes, se enteraron por los medios de comunicación de que salía a licitación la gestión del espacio".

"En diferentes reuniones estos meses atrás se nos prometió hacer uso de espacios de este Alfar, como era voluntad del propio Pedro Mercedes, pero no, se ha licitado el espacio para que lo gestione otra entidad que no sea del barrio", han explicado.

Además, los vecinos de San Antón se han quejado de que tampoco tienen acceso a otros espacios, como las antiguas escuelas u otros locales cerrados de titularidad municipal, lo que, a su entender, es una muestra de falta de voluntad política para dotar a los vecinos de un espacio para que puedan llevar a cabo sus asambleas".

Por todo ello, los vecinos de San Antón aseguran estar "cansado y cansadas" de las promesas del alcalde, "de su falta de interés, de su desidia, de que ni siquiera nos avisen con asuntos como la licitación de la gestión de espacios del Alfar y que no pretendan tener contactos para informarnos de nada".

"Lo que estamos reclamando son espacios que existen y están cerrados, vacíos, para llevar ahí a cabo proyectos del barrio que ya se están desarrollando, a veces, incluso fuera del barrio por la falta de espacios", han pedido.

Por tanto, la organización vecinal ha reclamado "voluntad política para que siga existiendo el movimiento vecinal y asociativo del barrio, porque al ayuntamiento no le cuesta ceder el uso de locales vacíos y los vecinos se merecen que les traten con dignidad, sin mentiras, porque si no van a poder cumplir con lo que dicen, es mejor que no prometan nada".

Además, en el programa electoral con el que Darío Dolz se presentó a las elecciones, a juicio de los vecinos, "había un apartado de promesas dedicada al barrio de San Antón, en donde la única que se ha cumplido ha sido la de dotar al barrio de fibra óptica, y muy probablemente por obligaciones de la legislación europea".