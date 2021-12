La Sala L'Horta estrena '128 batecs per minut', un viaje musical a corazón abierto

El título del espectáculo hace referencia a la pulsación con la que las personas nos sincronizamos al bailar; es decir, el ritmo al cual, según ha confirmado la ciencia, los latidos de nuestro corazón bombean al unísono, ha explicado Maria Almudéver, codirectora del montaje. La protagonista de esta historia, Ona, es una niña de doce años cuya pasión es bailar. Le gustaría hacerlo a un ritmo perfecto; a 128 latidos por minuto. Pero hace tiempo que no puede; su corazón enfermo no le deja. Hoy es su cumpleaños y mientras lo celebra con su amiga Irene y su familia -a través de videollamadas, porque la enfermedad la obliga a aislarse para evitar infecciones-, recibe una llamada del hospital. Ha llegado un corazón nuevo para hacerle un trasplante. Ona tiene miedo, pero lo que no sabe es que la operación se convertirá en un viaje musical a corazón abierto. Cuando se introduce en el dulce sueño de la anestesia, el espectáculo se transforma en una especie de cuento de 'Alicia en el País de las Maravillas'.

En este viaje onírico, la protagonista se encuentra personajes femeninos, algunos fantásticos y otros reales pero de distintos periodos históricos. Esta experiencia la ayudará a enfrentarse a sus deseos, frustraciones y sueños, incluso cuando comportan esfuerzo y riesgo. La actriz y compositora Noèlia Pérez dirige junto a Maria Almudéver este montaje. Patricia Pardo firma el texto, las canciones han sido escritas y compuestas por Pérez y Josep Zapater, y la coreografía ha corrido a cargo de Cristina Fernández Pintado. La composición musical forma parte del viaje emocional de Ona, un viaje lleno de ritmos divertidos, que pasan por el pop-rock, el rap y emotivas canciones que ayudarán a Ona a expresar y descubrir sus sentimientos en toda su plenitud. La programación prenavideña incluye otros dos espectáculos de gran éxito. El 12 de diciembre se representarán las dos últimas funciones de 'El Monstre de Colors', adaptación teatral del libro súper ventas de Anna Llenas cuyo objetivo es introducir a los niños de entre 2 y 7 años en el lenguaje de las emociones. Por último, la Sala L’Horta despedirá la programación de 2021 el 19 de diciembre con el espectáculo interactivo musical 'Els Trotamons i la màquina del temps'. Un montaje muy dinámico dirigido a toda la familia en el que niños y mayores disfrutarán de canciones, bailes, magia, malabares y parodias.