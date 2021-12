Una okupa defiende el derecho de sus siete hijos a tener un techo y los vecinos la acusan de amenazas y agresiones

La okupación es uno de los problemas más comunes en España. Este martes, El programa de Ana Rosa ha enviado a uno de sus equipos a El Tiemblo, en Ávila, para contactar de primera mano con Laura, una mujer que, según ha expuesto, se ha visto "obligada" a okupar un chalet en la localidad para que sus siete hijos "tengan un techo".

Laura ha explicado ante las cámaras que el Estado le ofreció un alquiler social en un lugar en el que "no había médicos" ni colegios cercanos. La mujer no aceptó, puesto que no tiene carnet de conducir y, en ese momento, uno de sus hijos padecía bronquiolitis y precisaba atención médica continuada.

Los vecinos de Laura, sin embargo, han expuesto ante las cámaras que tanto la mujer como su familia generan graves problemas de convivencia. Así, sostienen que los okupas han amenazado de muerte a otras personas e, incluso, han salido con lanzas a la calle para intimidar al resto. Unos hechos que Laura ha negado rotundamente.

Con el objetivo de intentar templar los ánimos, el reportero ha preguntado a Laura si pretende marcharse si el Estado le ofrece un nuevo alquiler social, a lo que la mujer ha dicho claramente: "Es lo que más deseo". Además, la mujer ha denunciado que uno de los vecinos, que es taxista, se negó a llevarla a ella y a uno de sus hijos al médico, ya que "es racista".

Por su parte, en la mesa de debate del matinal, los colaboradores se han mostrado de parte de los vecinos de El Tiemblo, solidarizándose con ellos y exponiendo que "es fácil tener siete hijos para que los mantengan otros". Incluso, han afirmado que es "más cómodo estar en un chalet de dos plantas que en un piso de sesenta metros cuadrados".