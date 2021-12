Este lunes, Carmen Borrego no ha vivido su mejor día en Sálvame, y no solo porque hablen de dónde va a pasar la Navidad en pleno distanciamiento con Terelu Campos, sino porque arrastraba un leve problema de salud que le ha provocado un ataque de tos en directo.

La hija menor de María Teresa Campos empezó tosiendo un poco, pero tuvo que salir de plató cuando la cosa empezó a ir a peor. "¡Se está ahogando!", gritaron sus compañeros en tono jocoso. "¡Hacedle el boca a boca!", añadió Belén Esteban.

Los tertulianos empezaron a bromear con que se encontraba mal porque Lydia Lozano le había quitado su sitio junto a la presentadora, por lo que volvieron a dejarle su silla. Pero después, Carmen Borrego ya no estaba allí sentada, pues había tenido que ir a que la atendieran los servicios médicos de Mediaset.

La 'Princesa del Pueblo' se fue tras ella para ver qué le habían contado los doctores. "Estoy jorobada", declaró ella al salir. "Han visto que la saturación está bien y ya está. Me tengo que hacer una placa de tórax".

Le habían recomendado acudir a un centro de salud cuando pudiera, pero no era nada grave. "Bicho malo nunca muerte", bromeó la enferma de camino al plató. "Me encuentro regular [...] Pero no tengo ganas de vomitar ni me mareo. Un catarro mal curado, los cambios de temperatura...".

En ese momento, Nuria Marín le preguntó si estaba embarazada, y Lydia Lozano añadió que, a sus 55 años, aún puede. "No tengo útero desde los 35, pero bueno", respondió Carmen Borrego, en referencia al cáncer de útero que tuvo en el pasado.