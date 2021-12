Esquí als Pirineus catalans, molt més que neu

A més de la pràctica de l’esquí, propostes diverses de lleure i culturals i un compromís ferm per la sostenibilitat són la gran aposta d’enguany de les estacions dels Pirineus de Catalunya i del seu entorn territorial. Combinar les activitats de neu a les estacions amb una extensa oferta derivada de la gran riquesa natural, cultural, gastronòmica i turística pirinenca suposa la combinació perfecta perquè els visitants gaudeixen al màxim d’un territori privilegiat.

Tanmateix, aquestes estacions de primer nivell internacional ofereixen un ampli ventall d’activitats relacionades amb la neu, l'esport i l’esquí, així com d’altres activitats molt diverses i molt familiars.

Turisme familiar de neu més enllà de l’esquí convencional

Algunes de les activitats més atractives per a un turisme eminentment familiar que ofereixen les estacions pirinenques catalanes són tallers per construir iglús, esquiades nocturnes amb 10 quilòmetres de pistes de neu artificial, immersions sota el gel a més de 2.000 metres d’alçada, curses d’esquí de muntanya de més de 3 quilòmetres, rutes familiars guiades amb raquetes de neu, activitats motoritzades com la conducció de motos de neu i excursions amb màquines trepitjaneu o l’oportunitat que els més petits aprenguin gaudint de la neu amb parcs i circuits infantils.

En aquest sentit, estacions com les de Masella, La Molina, Boí Taüll, Port Ainé, Espot, Vallter i la Vall de Núria estan certificades per l’Agència Catalana de turisme com a equipament de turisme familiar, i per tant els seus equipaments, instal·lacions i programes estan especialment dissenyades perquè tota la família tingui al seu abast múltiples i diverses ofertes de lleure i també culturals.

Neu sense barreres

Amb la voluntat que ningú es quedi fora d’aquesta àmplia oferta de lleure, les estacions catalanes, com ara La Molina, Baqueira o Boí Taüll engeguen iniciatives per a poder gaudir de les activitats de neu sense barreres, ja sigui amb l’organització d’activitats i proves esportives destinades a persones amb alguna discapacitat física, sensorial o intel·lectual, o bé dotant a aquestes persones de material adaptat i personal d’assistència preparat i format.

Estacions i territori: l’oferta més completa

Juntament amb aquesta àmplia oferta sobre neu amb què compten les estacions, les diverses propostes lúdiques, culturals i, fins i tot, gastronòmiques de les destinacions on estan ubicades aquestes estacions constitueixen un reclam turístic de primer nivell i dels més complets. En l’entorn territorial de les estacions catalanes s'ofereixen diverses activitats en contacte amb la natura que van més enllà de les propostes damunt de la neu.

Així, els parcs naturals i altres entitats del territori organitzen activitats i rutes guiades per a descobrir la natura en època d'hivern. Unes propostes per conèixer i viure la gran riquesa natural del territori que es poden consultar a les webs dels Parcs Naturals de Catalunya i del turisme de la zona.

Aposta per un turisme sostenible

En relació a aquesta oferta de contacte lúdic i natural amb el territori, les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat i l'entitat Medi Natural, de la qual depenen els parcs naturals i nacionals de Catalunya, treballen conjuntament en la preservació del medi ambient, el respecte per la natura i el coneixement de la fauna i la flora.

Per aquest motiu, anualment, cada estació signa un conveni amb el seu espai protegit: Espot i Boí Taüll, amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; Port Ainé, amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu; la Molina, amb el Parc Natural Cadí-Moixeró; i Vallter 2000 i Vall de Núria, amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Allotjament i botigues amb molt caliu

Pel que fa a les possibilitats d’allotjament, cal destacar que, si bé l’oferta a peu de pistes és una bona opció, a la resta del territori pirinenc existeix una àmplia varietat d’alternatives d'allotjaments de diverses categories i grandàries totes de gran qualitat, com ara hotels convencionals i allotjaments rurals, albergs o càmpings amb ofertes molt interessants de bungalous i altres serveis condicionats per a la temporada d’hivern.

I si parlem de l’oferta comercial, la gran varietat i qualitat d’aquest tipus de servei hi destaca especialment en els grans nuclis de cada territori. Nuclis importants com Vielha, Puigcerdà, Sort, Solsona, Ripoll o Ribes de Freser esdevenen grans eixos comercials amb una diversitat de productes autòctons de qualitat força atractius per a tot tipus de visitants.

Cultura i bon menjar “fora-pista“

Tampoc podem oblidar el ric patrimoni cultural que es preserva secularment en el territori pirinenc on estan ubicades aquestes estacions. Les rutes culturals, com ara la del Romànic a BoíTaüll, els museus, monuments, la gran oferta gastronòmica i d‘altres manifestacions culturals i artístiques, fan que els usuaris de les activitats de neu disposin d’altres reclams turístics interessants i complementaris. (https://www.visitpirineus.com/patrimoni-i-museus).

Quant a la gastronomia pirinenca, l’oferta és variada i molt sucosa. Destaca la gran varietat gastronòmica amb plats típics del lloc a base de productes locals quilòmetre 0. A més, alguns dels productes que es poden trobar a les receptes del territori tenen el distintiu de Denominació d’Origen Protegida o la Indicació Geogràfica Protegida. Només cal esmentar com a exemples les Mongetes de Santa Pau, els formatges de l’Alt Urgell i la Cerdanya o la vedella dels Pirineus. El millor per agafar forces alhora de pujar i baixar pistes. (https://www.visitpirineus.com/ca/gastronomia)

LES ESTACIONS D'ESQUÍ ALPÍ, UNA ALLAU DE POSSIBILITATS

Des de l’est a l’oest, el territori dels Pirineus de Catalunya on estan ubicades les estacions d’esquí com a nuclis més importants de concentració de visitants ofereix incomptables possibilitats per fer de l’estada una experiència única.

Unes estacions de muntanya que faciliten encara més aquest any la pràctica de l’esquí amb noves màquines de venda i recollida de forfets i bitllets.

Pràctica d'esports de neu a l'estació de Vallter 2000. VALLTER 2000.

Vallter 2000

És l'estació de muntanya més mediterrània dels Pirineus i s’ubica en el circ d'origen glacial de Morens-Ull de Ter, amb el seu cim a 2.535 metres d'altitud on, en dies clars, fins i tot s'arriba a veure la Costa Brava. Una estació acollidora on gaudir de la neu durant tot l'hivern amb fàcil accés als serveis necessaris a peu de pistes. Ofereix tota mena d’activitats esportives de neu com ara esquí alpí, snowboard, excursions amb raquetes i activitats per als més petits.

Com a principals novetats de l’estació enguany cal destacar la instal·lació de canons de neu, de noves màquines de venda i una nova terrassa solàrium. Pel que fa a l’aposta per la sostenibilitat, Vallter treballa en l’optimització de la producció de neu i, juntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, s’han dut a terme accions per preservar els hàbitats autòctons i fer un seguiment de l’impacte ambiental generat pels visitants.

El Tió popular del 24 de desembre, el concurs de ninots de neu coincidint amb el Dia Mundial de l’esquí el 16 de gener i la cursa del Trofeu Marmota el 26 de març són alguns dels esdeveniments sobre neu que es poden gaudir. (https://www.vallter2000.cat/hivern/)

Baixant pistes amb el Santuari de Núria com a part del paisatge. VALL DE NÜRIA

La Vall de Núria

Constitueix tota una experiència lúdica per a petits i grans. Situada a la comarca del Ripollès, a 2.000 metres d’altitud i al terme municipal de Queralbs, es tracta d’un espai singular i sense cotxes, on només es pot arribar, amb l’emblemàtic Tren Cremallera, que surt des del bonic poble de Ribes de Freser. En només 40 minuts, aquest tren supera un desnivell de 1.000 metres al llarg d’un recorregut d’allò més espectacular. A més, com aquest any és el seu 90è aniversari, s’ha instal·lat una exposició sobre la seva història, a l’estació de Ribes Vila.

Com a novetats, aquest any amb el bitllet del Cremallera s’inclou també el viatge per pujar el Telefèric Coma del Clot, on a més aquest any s’hi ha habilitat un ascensor per permetre l'accés a persones amb mobilitat reduïda; i s’ha creat un nou mirador a l'antic trampolí de salts on és possible arribar amb un nou circuit de raquetes de neu.

En relació amb la cura del medi ambient, la Vall de Núria continua sent un referent i treballant en l’ampliació de l’ús de l’energia geotèrmica en substitució del gasoli amb l’objectiu de generar 0 emissions en el complex.

D’altra banda, enguany s’hi podrà accedir a l’Observatori d’ocells a través d’un circuit de raquetes de neu. Pel que fa a esdeveniments, destacar les activitats solidàries per a la Marató de TV3 que es faran els dies 18 i 19 desembre, la Nit de Reis i en el terreny competitiu, la cursa Núria-Puigmal-Núria del 13 de març.

L’oferta gastronòmica també és àmplia i diversa. Per exemple, la cuina de la Vall de Ribes està basada en productes naturals de màxima qualitat com són els bolets, els embotits de porc, els productes lactis (formatge, llet, mató...), la mel, la carn de vedella i la carn de xai. (https://www.valldenuria.cat/hivern/)

Esquiadors contemplant les vistes des de l'estació de La Molina. LA MOLINA

La Molina

Situada en un enclavament privilegiat on conflueixen les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, és un espai idoni per als amants de l’esquí, ja que compta amb fins a 145 quilòmetres esquiables si hi sumem els de la Masella. No obstant això, aquesta destinació també és perfecte per a un públic no esquiador, pel fet que s’hi poden fer activitats com el viatge panoràmic en el Telecabina Cadí-Moixeró fins al cim de la Tusi, a 2.537 quilòmetres d’alçada.

A més, compta amb l’avantatge de ser una estació adaptada accessible per a persones amb mobilitat reduïda amb diferents activitats gestionades pel Centre d’Esports Adaptats (CEA).

El refugi Niu de l’Àguila, a 2.537 metres d‘altura és un dels grans atractius amb les millor vistes de la Vall de la Cerdanya i la possibilitat de baixar esquiant després de sopar fins a base de La Molina il·luminant el camí amb torxes, com ho feien els primers esquiadors dels Pirineus catalans.

Com a novetats destaquen la implantació de nous paravents i nous sistemes de protecció en pistes i estadis de competició. La Molina també manté un fort compromís de sostenibilitat amb el territori que l’envolta, i així s’han realitzat drenatges per a millorar l’optimització de la neu i contribuir a la revegetalització.

L’arribada dels Reis amb la baixada infantil de torxes el 5 de gener, la Marxa popular nocturna del dia 8 de gener o el Derby Internacional Ciutadans, prova d’esquí alpí puntuable pel Campionat d’Espanya, el dies 19 i 20 de febrer són alguns dels plats forts pel que fa a esdeveniments.

Neu a banda, de la Cerdanya no podem deixar de visitar Puigcerdà com la capital de la vall i centre cultural i comercial, Llívia, un fantàstic enclavament en terra francesa, Bellver amb l’encant del seu barri antic o Alp, el municipi més proper a les estacions de La Molina i Masella. (https://www.lamolina.cat/hivern/)

Un petit descans per fer una selfie a l'estació de Masella. MASELLA

Masella

Esdevé el complement ideal a l’estació de La Molina. La col·laboració entre les dues estacions permet un dels dominis esquiables més grans d' Espanya. En aquests 145 quilòmetres els amants dels esports d’hivern hi trobaran un autèntic paradís blanc a només dues hores de la zona metropolitana de Barcelona i de Girona capital. Gràcies al Telecabina Cadí-Moixeró, la connexió entre ambdues estacions és ara més fàcil i ràpida.

Aquesta unió compta amb 133 pistes, així com zones especials com per exemple, pistes nocturnes, surf de la zona, zones de trineu, tubbing o estadis de competició. Utilitzant el forfet conjunt de les dues estacions s'opta a triar entre qualsevol recorregut, des de la part més occidental de Masella, al sector de Coma Oriola, fins a la part més oriental de la Molina, al sector d'Alabau.

Aquesta temporada Masella estrena el nou Guarda esquís Premium que se situa a peu de pista del Pla de Masella que ofereix un servei de 30 armariets Premium equipats amb una tecnologia que permet assecar i escalfar botes.

Des del punt de vista mediambiental La Masella presenta millores en tot el sistema de la xarxa de neu amb l’objectiu d’optimitzar el que es coneix com a finestres de fred per produir neu amb menys temps, estalviant energia i garantint la qualitat de la neu.

A Masella l’aposta per l’esquí nocturn ja s’ha convertit en un clàssic gràcies a la xarxa de llum que il·luminen 13 pistes principals. I per anar preparat es pot sopar amb productes típics piri-nencs en algun dels restaurants de la zona. (https://www.masella.com/ca/home)

Els més petits fent classe d'iniciació a l'esquí amb monitors preparats. PORT DEL COMPTE

Port del Comte

Està situada al Solsonès, al municipi de La Coma i La Pedra i a prop de Sant Llorenç de Morunys, és l’estació d’esquí més propera a Barcelona.

Al marge de la pràctica de l’esquí convencional, l’incomparable marc paisatgístic i natural de la zona fa que les rutes amb raquetes de neu sigui l’altre gran atractiu de Port del Comte. Així, s’han adequat i senyalitzat 5 recorreguts per poder dur a terme aquesta pràctica esportiva dins de la mateixa muntanya de manera segura i sense trepitjar les pistes d’esquí.

A banda de la seva oferta de neu molt familiar, l’esquí és precisament una molt bona excusa passejar pel barri antic de Solsona i el seu conjunt monumental, amb una riquesa arquitectònica i un patrimoni cultural envejables.

Pel que fa a esdeveniments a l’estació en destaquen dos: l’arribada dels Reis de l’Orient el 5 de gener, normalment amb màquina trepitja-neus, i la Cursa Trofeu Vall del Lord que se celebra a principis de març. (https://www.portdelcomte.net/)

A l'estació de Port Ainé es pot practicar esquí de muntanya. PORT AINÉ

Port Ainé

És una altra estació que també es troba en un entorn que irradia encant. Situada al massís de l’Orri, al municipi de Rialp, i envoltada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, té a prop petits pobles on gaudir de la bona gastronomia i patrimoni cultural. És considerada una de les estacions de muntanya amb més qualitat de neu de Catalunya, i compta amb un SnowPark on, a més de practicar l’esquí i snowboard, els visitants poden gaudir d’itineraris senyalitzats d’esquí de muntanya i raquetes.

Però a banda de la neu el Pallars esdevé el paradís de l’aigua: en el riu Noguera Pallaresa es poden practicar tota mena d'esports en aigües braves i tranquil·les. Enguany l’estació estrena un aparcament a la cota 2000 que ajudarà a descongestionar els accessos. I com a oferta cultural, que també és una iniciativa de protecció mediambiental, Port Ainé acull l’Exposició 'Tots podem ajudar el Gall Fer', amb l’objectiu de conscienciar les persones que realitzen activitats a la muntanya sobre aquesta au emblemàtica dels Pirineus en greu situació de supervivència. (https://www.portaine.cat/hivern/)

L'snowboard és un dels esports de neu ideal per combinar natura i esport. ESPOT

Espot

Ubicada també en ple Pallars Sobirà, és la porta d’entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb les seves singulars pistes que es troben dins de frondosos boscos de pi negre. Les vistes de muntanyes de més de 3.000 metres fan que l’esquiador visqui una experiència d’allò més especial en plena natura alpina. La combinació perfecta entre natura i esports de neu.

Per tal de protegir l’entorn de l’estació, com ara el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el municipi d’Espot el Departament de Territori i Sostenibilitat ha instal·lat recentment un nou sensor de mesura de contaminació lumínica. Un poble, el d’Espot, que combina la modernitat dels seus establiments hotelers amb el tradicionalisme dels seus edificis.

Quant a esdeveniments a l’estació que no ens podem perdre hi tenim la gran botifarrada que juntament amb Port Ainé es farà amb motiu de la Marató de TV3 el 19 de desembre i pel que fa a competicions el Gran Premi FCEH puntuable en les modalitats de gegant i slalom del 20 al 21 de desembre. (https://www.espotesqui.cat/hivern)

L'estació de Baqueira Beret estrena telecadira. BAQUEIRA BERET

Baqueira Beret

És l’estació que ofereix el domini esquiable més gran de l’Estat espanyol amb més de 155 quilòmetres esquiables. Situada a la comarca de la Vall d’Aran, aquest any ha preparat noves pistes i més serveis per millorar l’experiència dels visitants. Aquest hivern tan especial, esquiadors i snowboarders gaudiran d'un nou telecadira amb una capacitat de 2.400 esquiadors: Clòt der Os, un desembragable de sis places redibuixa la zona de debutants de Beret i millorar la connexió amb el telecadira de Dossau.

Els Parcs Infantils es renoven amb l'arribada de Baqueira SnowCAMP, el punt de trobada on els més petits podran gaudir al màxim de la neu. Una de les màximes de Baqueira és també la de contribuir a crear un futur sostenible i tenir una visió a llarg termini, ajustant les seves operacions comercials i reduint la petjada de carboni.

A banda d’això, l’entorn privilegiat que configura compta amb 33 pobles que alberguen una mica més de 10.000 habitants. És del tot recomanable passejar pels seus petits carrers, entrar en els seus edificis romànics, degustar els seus productes i plats típics o gaudir de l'amabilitat de la seva gent. No hi ha res millor per recuperar forces després d’una bona esquiada que tastar, per exemple, algun dels exquisits formatges de la Vall d’Aran.

La seva capital, Vielha, és un nucli dinàmic que aglutina una bona oferta comercial, de serveis, de restaurants i també de bons allotjaments. I tornant a la neu, en l'àmbit competitiu internacional, Baqueira s'estrena al calendari del Freeride World Tour i se celebraran competicions d'alpí i d'altres disciplines ja mítiques a l'Estació com el Trofeu Fundació Jesús Serra, el Memorial Blanca Fernández Ochoa, el Campionat d‘Espanya de mushing sprint, o la tradicional Marxa Beret en la seva 42 edició. (http://baqueira.es/)

La Vall d'Aràn és el marc ideal per fer esport de neu i gaudir d'un paisatge irrepetible. BOÍ TAÜLL

Boí Taüll

Tanca aquesta extraordinària llista d’estacions d’esquí alpí i és la més alta dels Pirineus. És un dels paratges més espectaculars del Pirineu català, a les portes del famós Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la comarca de l’Alta Ribagorça, on precisament s’organitzen també rutes amb raquetes de neu per visitar aquests espectaculars espais naturals.

Aquí, a més de passar una bona estona esquiant, els visitants també podran trobar un raconet per al ‘postureig’, ja que aquesta temporada s’estrena el ‘Photopoint Boí Taüll’; una instal·lació situada al Cap de les Vaques, a 2.310 metres d’altura, on es poden emportar un record de la jornada de neu.

El nou Teleesquí Puigfalcó i la nova pista Ginebrell són dues de les principals novetats de Boí Taüll. Una bona mostra del compromís de l’estació ribagorçana amb l'esport de competició és la celebració, aquest hivern, dels Campionats d'Europa d'Esquí de Muntanya organitzats per FGC i concedits per la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya. En la competició, que tindrà lloc del 8 al 13 de febrer de l’any vinent, es disputaran les proves d'esprint, vertical, individual i relleus.

A banda de l’esquí, un dels grans atractius turístics i culturals d’aquest territori són les esglésies romàniques de la Vall de Boí, el millor exemple d’art romànic català i de la riquesa cultural pirinenca. Són de visita obligada el grup de vuit esglésies i una ermita certificades com a Patrimoni de la Humanitat. Cal destacar que a l’estació de Boí Taüll i la seva àrea d’influència hi ha un total de 121 establiments amb capacitat d’allotjament total de més de 5.300 places. (https://www.boitaull.cat/hivern/)

Les estacions d'esquí nòrdic dels Pirineus catalans compten amb una gran varietat de circuits. TAVASCAN

ESQUÍ NÒRDIC, ESPORT I NATURA SLOW

Guils Fontanera

Està situada en plena Cerdanya i a només 12 quilòmetres de Puigcerdà. Gaudeix d’unes magnífiques vistes panoràmiques als cims i a la Vall de la Cerdanya. La seva situació en un vessant d’influència atlàntica garanteix més temps d’innivació.

Lles

Ubicada també a la Cerdanya, té impressionants vistes a la Serra del Cadí i a la vall. La connexió amb l’estació d’Aransa proporciona 67 km. d’esquí, esdevenint en una dels més grans dominis naturals d’esquí nòrdic. El refugi de Cap del Rec és el centre de nombroses activitats tant a l`estiu com a l’hivern.

Aransa

També en plena Cerdanya, es troba a 5 km. del poble d’Aransa. Els seus circuits transcorren per boscos magnífics que s’alternen amb vistes a la Serra del Cadí i la vall, així com a l’Alt Urgell en les parts més altes. El fet d’estar connectada amb la veïna estació de Lles li proporciona un extens domini esquiable.

Sant Joan de l’Erm

Situada entre l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà i dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Compta amb una varietat de circuits que transcorren per espectaculars boscos d’avets, bedolls i pi negre. El refugi de la Basseta és el principal nucli de l’estació i centre de moltes activitats al llarg de molts anys.

Tuixent-La Vansa

Ubicada a la cara nord del Massís del Port del Compte té unes extraordinàries vistes al Pedraforca i a Serra del Cadí. De fàcil accés i propera a la Catalunya central, la Vall de la Vansa i Tuixent ofereix activitats i serveis al llarg de tot l’any.

Virós Vallferrera

Estació situada al Pallars-Sobirà dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu compta amb el refugi del Gall Fer, obert tot l'any com a principal centre des d’on poden realitzar tota mena d’activitats en un indret d’especial riquesa natural.

Tavascan

També al Pallars Sobirà i en ple centre del Parc Natural de l’Alt Pirineu, combina la pràctica d’esquí nòrdic amb la d’esquí alpí. Tanmateix, és la base per a la pràctica d’altres activitats hivernals com ara l’esquí extrem, el freeride o l’esquí de muntanya. La base de l’estació és el refugi de la Pietat del Prat.

Més informació a www.visitpirineus.com @visitpirineus