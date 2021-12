L'UJI rep la donació de l'arxiu documental i fotogràfic de l'escultor i acadèmic Juan Bautista Adsuara

L'acte de firma del conveni de la donació ha sigut formalitzat per la rectora de la UJI, Eva Alcón, i Juan Bautista Adsuara Segarra, nebot nét de l'artista, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

L'arxiu documental i fotogràfic del castellonenc Juan Bautista Adsuara consta de tres parts. En primer lloc, la trajectòria artística de l'escultor, seguida de la històrica amb referència a les accions preses per la Segona República per a salvar les obres d'art de la província i, en tercer, la documentació que acredita el seu paper com a responsable del salvament de les obres del Museu del Prado, des que es va fer càrrec d'elles en el castell de Figueres fins a la seua repatriació a l'estiu de 1939.