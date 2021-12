Cvirus.- La Generalitat aconsegueix altres 120 milions euros dels fons de recuperació europeus en l'últim mes

Aquests recursos es destinaran fonamentalment a la modernització del sector del transport, tant des del punt de vista de la digitalització com per a afavorir el canvi de flotes cap a vehicles menys contaminants; a la millora de les competències digitals dels aturats; a la millora d'instal·lacions agrícoles i ramaderes amb energies renovables; a la concessió de bons digitals per a persones vulnerables; a inversions en millores de connectivitat digital en edificis i polígons industrials; i a un pla pilot per a impulsar l'emprenedoria empresarial entre joves, entre uns altres.

Amb aquestes noves resolucions de les conferències sectorials, la Comunitat Valenciana se situa a l'entorn dels 1.000 milions d'euros en fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència ja adjudicats.

"Des de la Generalitat valenciana estem treballant per a aconseguir més recursos del fons de recuperació", ha assegurat Poyatos. Així, espera que la xifra actual seguisca incrementant-se a mesura que les conferències sectorials que celebra cada ministeri tanquen el repartiment entre les comunitats autònomes.

Poyatos ha assenyalat a més que, tot i que el gruix dels fons europeus s'aplicarà en l'exercici de 2022, en l'actualitat la Generalitat ha engegat una estructura que està permetent aplicar ja els MRR en línies com l'ampliació de l'oferta la Formació Professional o en la compra de tecnologia sanitària.

"Tota la maquinària en marxa perquè arribe com més prompte millor a les nostres llars" i se seguirà treballant per a "aconseguir els majors fons possibles" del Next Generation EU, ha conclòs.