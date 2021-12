Cs pide que Ayuntamiento y bancos "humanicen" para las personas mayores sus procesos de digitalización

"Cada día detectamos los problemas que los mayores están sufriendo para relacionarse con la administración y los bancos, por eso pedimos que se humanice la digitalización", ha afirmado en un comunicado Giner, quien ha incidido en que "lo que no puede ser es que, a costa de perder el trato personal, al final, los clientes, no se entiendan con las entidades, y que, sobre todo los mayores, tengan verdaderos problemas y un trato cotidiano casi imposible, lo que les lleva a una situación de estrés que no se merecen, ni como clientes, ni como ciudadanos".

A su juicio, "la administración y los bancos deben empatizar con todas las personas, también con los mayores, con las personas con discapacidad y los dependientes, para que las gestiones del día a día no se conviertan en un reto imposible y cumplir así con la igualdad de derechos que todos tenemos".

Giner ha insistido en la "necesidad" de que el Ayuntamiento de València "implemente urgentemente recursos y medidas para facilitar las gestiones administrativas municipales de las personas mayores", como, por ejemplo, habilitar atención administrativa en su centros sociales, un teléfono de atención municipal específico para el colectivo y la asistencia y acompañamiento personal para la realización de gestiones.