Vox propone una lanzadera de los bajos del Alamillo al hospital Macarena para paliar la falta de aparcamiento

Gonzalo García de Polavieja, que se ha reunido con una representación del sindicato CSIF del centro sanitario, ha expuesto que la plantilla del hospital Virgen Macarena "ha pasado de 5.000 a 6.500 personas y acuden más usuarios al ampliarse los servicios", señalando la supresión de plazas de aparcamiento en la zona, "por lo que los problemas de accesibilidad y movilidad se han complicado hasta un punto realmente preocupante".

"El transporte público aún no ha llegado a ser una alternativa eficaz al vehículo privado y la zona se deteriora con el incremento del número de gorrillas al ser una zona de alta rotación", indica el edil, avisando de las quejas vecinales por la falta de aparcamientos suficientes y la doble fila en la que incurren no pocos conductores pese a no estar permitida.

García de Polavieja ha recordado que frente al Hospital de San Lázaro hay una explanada propiedad de la Diputación de Sevilla, cedida al SAS, que se ha habilitado como aparcamiento mientras "para el resto de áreas podría explotarse de forma atractiva la zona de aparcamiento bajo el puente del Alamillo, que está en desuso por estar demasiado lejos de todo".

"Basta con modificar el recorrido de la línea 10 de Tussam como solución a los problemas de movilidad de este gran centro sanitario de Sevilla. Serviría de lanzadera entre este aparcamiento bajo el Alamillo y el hospital, al menos en horas punta, lo que aliviaría en gran medida un problema que afecta a todos, trabajadores, usuarios y vecinos. Con un poco de voluntad política y escuchando a los sectores afectados, el Ayuntamiento tiene en su mano una solución rápida y efectiva al problema de movilidad del Virgen Macarena", ha concluido.