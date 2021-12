Darias dice que cada CCAA decidirá la "modalidad" de vacunación de niños y espera empezar el próximo lunes

No obstante, no ha aclarado si el Gobierno es partidario o no de que la inyección de dosis se realice en los centros escolares para facilitar su distribución.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Salud de la UE, Darias ha confiado en que se adopten "las mejores decisiones" en la reunión de la Comisión de Salud Pública en la que se discutirá la estrategia de vacunación de los menores, con el objetivo de que cuando las vacunas estén disponibles el 13 de diciembre se esté en "las mejores condiciones" para proceder a su inoculación.

Preguntada por si el Gobierno es partidario de que la vacunación se realice en los colegios, la ministra se ha referido a la Comisión de Salud Pública y confiado en que se pueda "empezar a partir del 13 de diciembre y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca".