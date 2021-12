El PP denuncia que la Policia Local de València només augmentarà un agent en la seua plantilla per a 2022

Sobre aquest tema, la portaveu del PP, María José Catalá, ha criticat en un comunicat que les mesures "a mig fer" de Joan Ribó i PSOE per a posar solució a aquest greu dèficit "arriben tard, una vegada més". "Té ja molts barris demanant actuacions i l'alcalde segueix sense donar resposta mentre creixen els delictes mes a mes en la ciutat", ha agregat.

Catalá ha assenyalat que mentre es minva la plantilla de Policia Local, "la delinqüència segueix augmentant en la ciutat". Al seu juí, la gestió de Ribó i PSOE "converteix València en la ciutat espanyola amb el major augment de delinqüència: els delictes en el municipi han pujat fins a un 36,5% en 2021, segons les dades publicades pel Ministeri de l'Interior".

En aquesta línia, l'edil popular ha denunciat que les vacants del cos de Policia Local han crescut fins a un 10% en només un any i fan la situació més "insostenible". "Hem perdut 40 policies per a garantir la seguretat dels ciutadans: en 2022 el cos de Policia Local tindrà en un total de 443 vacants enfront de les 403 del present any 2021", ha asseverat.

Els populars han criticat que en 2022 la plantilla pressupostària només creixerà un 0,17%, és a dir, només hi haurà un únic policia més per a tota la ciutat.