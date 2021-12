L'emissió en directe de 'El Cacanueces' del Royal Ballet arriba a huit cinemes i teatres de la Comunitat

Kinépolis València, a Paterna; Cinemes Lys i Yelmo Campanar a València; Kinépolis a Alzira i Cineapolis El Teler d'Ontinyent emetran l'obra en la província de València. A la província alacantina seran: el Teatre Wagner (Asp), Cinema Roma (L'Alfas del Pi), i Yelmo Cines Puerta d'Alacant i Kinépolis Plaza Mar, a Alacant. També Multicines Sucre Vila-real (Vila-real) acollirà el directe. El directe arribarà a més de cent sales de cinema i teatres de més de 70 ciutats d'Espanya, a nivell mundial a més de 2.000 sales.

L'abundància de papers solistes i els números de conjunt posen en relleu la tècnica de primeríssima classe de la companyia en aquest clàssic nadalenc. El directe del ballet en tres actes, de 2 hores i 40 minuts de durada, reuneix a les primeres figures del Royal Ballet: la ballarina principal de la companyia, la japonesa, Akane Takada, com la Hada de Azúcar; el cubà canadenc, Cesar Corrales, com el seu príncep; Christopher Saunders, com Herr Drosselmeyer; Isabella Gasparini, com Clara; i Lucca Acri, com Hans-Peter (el Cascanueces). L'orquestra de la Royal Opera House, estarà dirigida per Koen Kessels.

La producció de la Royal Ballet es manté fidel a l'esperit del clàssic rus original. Creada en 1984, però substancialment reelaborada des d'eixa data, és una obra de màgia duradora. 'El Cascanueces' ha sigut una de les maneres més delicioses de descobrir l'encant del ballet, a més de ser regal nadalenc per a tota la família.

La molt estimada música de Tchaikovski es correspon amb una aventura màgica viscuda en Nit de Nadal per Clara i el seu ninot en forma de trencanous.

VOLEN ELS DIRECTES DES DE LONDRES

'El Cascanueces' servirà per a reprendre els directes de la Royal Opera House, després de la pandèmia. Per a, Kevin O'Hare, director del Royal Ballet, "tornem els més 18 mesos més desafiadors de la seua història. Estem emocionats de tornar a fer produccions, portant aquests meravellosos clàssics a l'escenari i a la gran pantalla. L'espera ha merescut la pena".

La temporada de directes en cinemes del Royal Ballet també inclourà la projecció de 'Romeo i Julieta', de Kenneth MacMillan, programada per al dilluns 14 de febrer, i l'únic i majestuós 'Lago de los cisnes', que es transmetrà el dijous, 19 de maig. Aquestes emissions es distribueixen a Espanya a través de Versió Digital.