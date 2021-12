Cvirus.- La inversió del Consell en la renda valenciana d'inclusió durant la pandèmia supera els 460 milions

Així ho ha explicat la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Servicis Socials, Irene Gavidia, qui ha destacat que aquestes dades "són un reflex de l'aposta real del Consell per rescatar persones", en aquest cas a aquelles que es troben en una major situació de vulnerabilitat i que han patit especialment la crisi social derivada de la crisi sanitària.

"Entre 2008 i 2014, els pitjors anys de la gran recessió, la Generalitat va invertir en renda garantida de ciutadania 96 milions d'euros, davant dels 460,4 milions d'euros que s'han invertit en els dos anys que porta la pandèmia", ha indicat Gavidia, en un comunicat en el qual ha incidit que aquestes dades evidencien quines són les prioritats segons qui governe.

En aquest sentit, ha ressaltat que en cada any de la crisi de 2018, l'antic govern va invertir una mitjana de 13,7 milions d'euros en el pagament de la renda garantida de ciutadania, mentre que l'actual, el Consell ha destinat 230,2 milions d'euros a l'any per a les famílies valencianes en situació d'exclusió, que perceben la renda valenciana d'inclusió.

"Per cada any d'aquesta crisi hem invertit en renda valenciana d'inclusió 16 vegades més del que es va invertir durant la gran recessió del 2008 en renda garantida de ciutadania", ha comparat la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Servicis Socials.

REVERSIÓ DE LA INVERSIÓ

Gavidia ha apuntat que aquesta inversió, a més d'ajudar aquelles famílies que es troben en una situació d'exclusió social, "es reverteix en l'economia de forma directa", i ha explicat que segons un estudi de la Universitat de València "hi ha hagut una tornada de 644,6 milions d'euros que han dinamitzat l'economia".

Les 75.305 persones que són destinatàries de la renda, ha reivindicat, "no utilitzen aquests diners per a tindre comptes a Panamà o especular en borsa sinó per a fer la compra en la fruteria, papereria, cafeteria, carnisseria o perruquería del seu barri".

La secretària autonòmica ha assenyalat també que la renda valenciana d'inclusió funciona com una 'finestreta única', la qual cosa significa que a més de la prestació econòmica, aquelles famílies que ho necessiten també reben un complement per al pagament energètic i un altre per al pagament del lloguer o la hipoteca, a més de beques i altres ajudes a les quals puguen tindre dret.

Aquestes ajudes per al consum energètic representen al voltant de 16 milions d'euros, ha apuntat Gavidia, qui ha incidit que açò suposa "una ajuda directa a les famílies més empobrides que tenen dificultats per a mantindre la seua casa calenta o pagar el lloguer".

ELS ITINERARIS D'INSERCIÓ

La prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió va acompanyada dels itineraris d'inserció sociolaboral, habilitats socials i apoderament personal vinculats principalment a les persones beneficiàries d'aquesta ajuda.

Així, a través del programa T'Acompanyem s'ha atès, format i acompanyat a 23.127 persones des que es va engegar en 2016, amb un grau d'èxit del 41%, que suposa que 9.495 valencians i valencianes han trobat treball o s'han reincorporat als estudis en acabar el programa.

Per a 2022 està previst invertir 7 milions d'euros per a mantindre aquests itineraris amb el tercer sector i 16 milions d'euros per a la creació de programes d'implementació d'itineraris d'inclusió social dins del sistema d'atenció primària en les entitats locals, que permeten als ajuntaments engegar també aquests itineraris. Una inversió total que superarà els 23 milions d'euros, que suposa pràcticament doblar el que es va invertir en 2021, ha conclòs Gavidia.