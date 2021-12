Cvirus.- El CECOVA adverteix que cada infermer ha d'administrar 200 dosis diàries per a complir les directrius

En eixe sentit, assenyalen que "es requereixen totes les actuacions necessàries per a acabar amb la precària situació de les infermeres que encapçalen nefasts rànquings a nivell internacional, com les elevades taxes de temporalitat, les baixes ràtios d'infermera per nombre de pacients o la falta de reconeixement retributiu".

Sobre aquest tema, apunta que amb el nou objectiu de vacunar amb la tercera dosi a majors de 60 i a tot el personal sanitari, que segons Sanitat superen les 100.000 persones, les infermeres estan "esgotades i desmotivades", després de quasi dos anys de pandèmia.

D'aquesta manera, amb el personal actual calculen que hi ha infermeres que, actualment, han de realitzar entre 150 vacunacions diàries, per a aconseguir aquests objectius amb la grip i amb la tercera dosi contra la Covid-19.

Així, apunten, immersos en la sisena onada de contagis, la vacunació contra la Covid-19 avança per a aconseguir l'anhelada immunitat de grup augmenta des del 70% al 90% de la població. Més de 37,6 milions de persones -el 79,4 % del total- han rebut la pauta completa de vacunació contra el coronavirus i són 38,4 milions -un 80,9% de la gent susceptible d'immunitzar-se- les que tenen almenys una dosi.

La carrera segueix i les comunitats autònomes ja han posat més de 76 milions de dosis de les vacunes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford i Janssen contra la Covid-19 des que començara la campanya de vacunació fa deu mesos.

Així, apunten que Infermeria ha demostrat "una elogiable responsabilitat" amb l'únic objectiu de "vacunar al major nombre de persones en el menor temps possible, i tot açò sense considerar els riscos afegits que el seu treball poguera comportar per a la seua vida personal i familiar". Per açò, exigeixen que aquesta tasca "es convertisca ara en millores reals en la seua condicions professionals i laborals".

També sol·licita el seu suport davant "la falta de reconeixement" de la Conselleria de Sanitat lloc que, "malgrat la seua tasca fonamental, les infermeres es veuen penalitzades en aspectes laborals, retributius i professionals".