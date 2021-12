Jesús Calleja revela que Kiko Rivera acudió a 'Planeta Calleja' gratis: "Quiero dejar claro que no le hemos pagado"

Entre anécdota y anécdota, Kiko Rivera ha protagonizado el programa de Planeta Calleja que grabaron el pasado mes de abril, finalmente estrenado este domingo, 5 de diciembre. En un viaje a través de Nepal, el DJ ha acompañado a Jesús Calleja y ha aprovechado para contar alguna que otra experiencia más personal, como lo que ha llegado a cobrar por bolos y su consecuente bancarrota.

El presentador aclaraba, mientras avanzaba el programa, que era el propio Kiko Rivera quien le había llamado para acudir como invitado, algo que el DJ confirmaba: "He venido para superarme a mí mismo y porque necesitaba un poquito de desconexión mental en estos momentos de mi vida".

Y es que, además de los últimos problemas vividos con su madre, Isabel Pantoja, Rivera confesaba de primera mano sobre sus problemas con las deudas económicas, más allá de cualquier ganancia adquirida desde sus inicios.

Todo empezó cuando era adolescente y le llamaron por ser el hijo de Isabel Pantoja, pagándole 2.000 euros en una noche por hacerse fotos en una discoteca como influencer, precio que fue ascendiendo tiempo después: "Entre cuatro y siete mil euros por bolos. Y hacía unos 80 o 100 al año".

Según ha confesado, llegaba a adquirir hasta "100.000 pavos" y, aún así, podía salir "sin pasta" por gastarla toda en el mismo evento, algo que dejó pasmado a Calleja y, sin dudarlo, preguntó por cuánto había llegado a perder en sus deudas: "Unos 4 millones de euros".

"Tenía casoplones, once coches, motos de agua, barcos... Me he arruinado dos veces", confesaba. Y es que cabe recordar aquel directo que Kiko Rivera realizaba en 2020, cuando dos años atrás se veían atrapados en un bucle de deudas y, por ello, Irene Rosales y él decidían asistir a GH dúo para salir con algún premio en metálico (salieron sin victoria, pero con 400.000 euros).

"Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos", explicaba en el directo.

"Quiero dejar claro que no te hemos pagado. Estás hablando porque quieres", confirmaba el presentador durante la emisión de Planeta Calleja. Y es que no es de extrañar que Rivera aprovechara "el mejor viaje de su vida" para hablar sin frenos y desahogarse con Calleja en una entrega que ha contado con su fuerte promoción y en Telecinco, en vez de Cuatro como suele ocurrir con el formato.