La madre de Jorge Javier Vázquez se sincera con su hijo: "Me preocupa que estés tan solo y seas tan raro"

Este martes, las revistas del corazón se han adelantado y Jorge Javier Vázquez, en lugar de publicar una entrevista o un artículo realizado por él en Lecturas, ha dejado que sea su madre, María Morales, quien le haga las preguntas.

El presentador de Sálvame ha tenido una distendida conversación con ella en la que han aflorado las dudas e inquietudes que tienen con respecto al otro. Y, entre ellas, han destacado las cuestiones sobre el amor y la soltería del catalán.

"Has de bajar el listón, porque tú quieres algo para [la otra persona], pero a lo mejor él quiere otra cosa para ti", declara María. "Eres un buen partido. Y buena persona, un trabajador nato... Lo tienes todo. Pero pides tantas cosas a un novio".

La madre del rostro de Telecinco no comprende que su hijo pida en su pareja que tenga 30 años, 20 menos que él, ni tampoco que le dé tanta importancia al sexo: "Que para ti sea importante lo veo estupendo, es una cosa importantísima, pero a lo mejor hay un hombre que te quiere más a fondo sin necesidad de tener tanto sexo como tú quieres. Pero tú te deberías amoldar a él".

¡¡Exclusiva!! 💥 Jorge Javier se sincera ante la persona más importante de su vida: su madre 💣 La entrevista que nunca imaginó conceder, este martes en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos ya mismo en tu kiosco! Corre a por tu ejemplar 🏃‍♂️🏃‍♀️ #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/0exYFWALjc — Lecturas (@Lecturas) December 7, 2021

La entrevistadora considera que lo ve mejor cuando está en pareja, con "más alegría en el cuerpo", y es algo que le hace ver a su hijo, tal y como él declara. "A mí me da pena cuando te vas y me dices que lo haces triste porque me ves solo", opina Jorge Javier Vázquez. "¿Mis hermanas piensan igual?".

"También. Ellas dicen que eres un poquito difícil para vivir en pareja, porque tienes muchas cosas raras", responde con sinceridad. "Si hay otra persona en casa contigo, estamos más tranquilos".

"Me veis como un bicho raro", añade el presentador. "Es que los artistas sois de otro mundo", bromea su madre.

Su salida del armario

"No me gusta la creencia de que a la familia se la tiene que querer por narices. Y no, hay familias muy malas. Pero no es mi caso", declara Jorge Javier, muy contento con su familia, que siempre le dio cariño.

"¿Por qué nunca me dijiste que eras gay? Se lo dijiste a tus hermanas en vez de a mí", le pregunta María Morales. "Se lo dije a las dos y les pedí que no te dijeran nada, porque te lo iba a decir yo, pero no me hicieron ningún caso", contesta él.

"Pero si yo ya lo sabía. ¿Te crees que no lo sabía? Desde que eras pequeño [...] El caso es que a mí que fueras gay me daba lo mismo. El único miedo que tenía es pensar en cómo está la vida", aclara su madre.

Pero, en realidad, si hay algún reproche que tiene que hacerle, es que antes era más abierto con la familia y ahora más reservado: "Me entero más de tu vida por lo que escribes en Lecturas que por lo que me cuentas a mí".