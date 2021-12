Kiko Matamoros: "Me quiero morir trabajando en la tele"

Todavía muy afectado por la muerte de su prima, la escritora Almudena Grandes, Kiko Matamoros ha concedido una entrevista a la revista Lecturas para hablar de su situación personal y profesional, de las cuales se siente muy agradecido.

El colaborador de Sálvame considera que atraviesa un buen momento en el plano televisivo. Tanto es así que no piensa abandonar nunca su labor. "Me quiero morir trabajando en la tele y si no es ahí, donde sea, pero con las botas puestas. No quiero dejar de trabajar en mi vida".

Eso sí, hay cosas que al tertuliano le gustaría mejorar en su trabajo. Y es que el ambiente laboral ha cambiado mucho desde la muerte de Mila Ximénez el pasado verano, que dejó mella entre sus compañeros.

En este sentido, Matamoros también recuerda otra pérdida "dolorosa" que vivió meses después: la de Almudena Grandes. "Mi prima y yo teníamos una relación muy estrecha desde que éramos niños".

En cuanto a su vida personal, el rostro de Mediaset celebra la inminente llegada de su nuevo nieto, que será el segundo que tengan en común su hija Laura y el chef Benji Aparicio. "Quiero conocer ya a mi nieto y verle la carita. Me gustaría y desearía que ese momento [el de su nacimiento] coincidiera con la fecha de mi nacimiento, el 27 de diciembre".