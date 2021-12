Denuncian la desaparición de 5 menores marroquíes tras salir Ceuta en un bote

La familia de cinco menores marroquíes ha denunciado ante la Guardia Civil que se encuentran en paradero desconocido después de que salieran de Ceuta en dirección a las costas de Cádiz a bordo de una embarcación hace más de una semana, según ha confirmado el Instituto Armado.

Los menores han sido identificados como Ahmed El Mehdi, Alae Akka, Tarik Rbati, Brahim Abughar y Yahya Laroussi, los cuales salieron de Ceuta la noche del martes 30 de noviembre a bordo de un bote, según un comunicado de las organizaciones no gubernamentales No Name Kitchen, Elín y Makum, todas ellas asentadas en Ceuta.

Los cinco menores salieron en un bote que medía unos 3,5 metros, de color gris o negro, no tenía motor y zarpó desde las piedras del puerto, las escolleras que se encuentran a la derecha de la playa de Benítez.

El jueves 2 de diciembre se denunció la desaparición de estos cinco menores ante la Guardia Civil, activando así el protocolo de búsqueda por parte de las autoridades españolas, según han indicado fuentes del instituto armado.

También se puso en conocimiento de las autoridades marroquíes la desaparición de los chicos y según los cálculos de Salvamento Marítimo, debido a las condiciones meteorológicas de la noche en la que salieron, el escenario más factible es que la embarcación se dirigiese hacia la zona de Alhucemas ya que se estima poco probable que llegaran a alcanzar la península.

Las organizaciones advierten que a día de hoy ni Salvamento Marítimo de España, ni la Guardia Civil, ni Cruz Roja, ni los Centros de Menores de la península, ni la Policía Nacional, ni Salvamento Marítimo Marroquí, ni Salvamento Marítimo Argelino, ni la Policía de Gibraltar, han podido localizar a los chicos ni tampoco hay rastro de la embarcación.

Las asociaciones añaden algunas características de los menores desaparecidos, sobre todo el color y el tipo de corte de pelo y piden a quien conociera el paradero de alguno de estos cinco menores que contacte con Mohamed, hermano de Yahya.