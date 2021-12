Ana Mena, tras anunciarse que podría representar a Italia en el festival: "Es un sueño hecho realidad"

A pesar de las críticas de los eurofans por la promoción de su última canción que podía llevar a equívoco, Ana Mena competirá por representar a Italia en Eurovisión 2022, pues forma parte de los 22 candidatos para el Festival de la Canción de San Remo que elige al representante cada año.

La cantante y actriz malagueña publicó en sus redes algunas imágenes de los 60 y una imagen de Massiel, haciendo que muchos interpretaran que iba a anunciar que se había mandado su canción al Benidorm Fest que elegirá al representante español. Sin embargo, la artista anunció que solo eran referencias del estilo de su último tema, Música ligera.

Esto hizo que los eurofans se enfadaran por sentirse engañados. Pero ahora, parece que Ana Mena no estará tan lejos del festival, aunque no como cualquiera podría esperar. Y es que la joven de 24 años competirá en el 72º festival de San Remo, tal y como hizo público la cadena italiana Rai.

Este certamen, que en 2021 lo ganó Maneskin -vencedores de Eurovisión 2021- elige a su representante cada año. Este 2022, el festival se celebrará del 1 al 5 de febrero, fecha en la que, si Ana Mena es elegida ganadora, se convertirá en representante de Italia y, por tanto, rival de España.

La artista no ha podido mostrarse más entusiasmada por esta noticia, pues este fin de semana quiso dedicar a todos sus fans, tanto españoles como italianos, su participación en San Remo. "Estoy encantada y me siento honrada", escribió en Instagram.

"Las canciones italianas siempre han sido una fuente de inspiración para mí. Admiro la música italiana desde que era una niña, gracias a mi padre", comentó. "Italia es mi segundo hogar. La cultura, la historia, la belleza y la gente me fascinan cada vez más. Hace cuatro años que canté en italiano por primera vez y desde entonces mi amor por Italia no ha dejado de crecer".

"He trabajado muy duro, y dedico este objetivo tan importante a mi familia y a toda la gente que me apoya en España e Italia, dos países maravillosos, unidos por una tradición musical única", continuó. "Es un sueño hecho realidad para mí estar en San Remo, el festival que he estado viendo durante tanto tiempo en streaming desde casa con mi familia. Espero estar a la altura, ya que es también mi forma de dar las gracias a todas las personas que me apoyan y me hacen sentir como en casa, incluso en Italia".