Cristina Porta se viene abajo por su pelea con Luca Onestini y desvela su mayor miedo: "Por esto no quiero ser madre"

Telecinco recuperó este lunes Secret Story: última hora, el breve formato presentado por Lara Álvarez que repasaba lo acontecido en el reality. Sin colaboradores, el programa se limitó a ofrecer, durante una hora, algunos vídeos de los últimos días y a anticipar lo que se podrá ver en Secret Story: cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera.

Uno de los temas más candentes es el inestable momento que atraviesan Cristina Porta y Luca Onestini. Tanto es así que, para algunos, los altibajos que atraviesan desde el jueves son un signo de que la pareja no es real, sino un artificio para llegar lo más lejos posible en el formato, pues el de las carpeteras suelen ser uno de los colectivos más activos a la hora de implicarse en los realities.

Para otros, lo que está ocurriendo es la prueba de que a Luca Onestini nunca le ha gustado Cristina Porta, algo por lo que se alejaría de ella pese a haberla salvado de la nominación el pasado jueves. Por el contrario, concursantes como Julen de la Guerra y Sandra Pica apuntan a que es la catalana quien ha decidido "hacerle la 13-14", es decir, deshacerse del italiano para enfrentarse a la final sola.

Sin embargo, esta no para de negarlo, de llorar bajo el edredón y de intentar recuperar la relación que hasta hace unos días tenía con el hermano de Gianmarco Onestini. En un desgarrador cubo, la periodista contó cómo se sentía y el motivo por el que le temía al amor.

"Uno de mis sueños era ser madre y ya no quiero serlo, temo tanto al fracaso amoroso que no quiero que un hijo lleve en su mochila mis errores. El dolor del amor es lo que me hace perder más el control. Me tendré que dar cuenta que lo que creía Luca sentía por mí no es así. No quiero verbalizar cosas que pienso, porque creo que pueden tambalearlo todo", explicó la periodista, muy críptica.

La joven también dijo que, si no había dado un paso al frente para ser ella la nominada en lugar de Luca fue porque, tras cinco salas de expulsiones y siete nominaciones, sentía que no podía salir a la palestra por el respeto hacia la gente que estaba dedicando su dinero a salvarla.