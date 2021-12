Roberto Leal anuncia una 'nevada' en el plató de 'Pasapalabra' ante la llegada de la Navidad

La Navidad ya comienza a estar presente en numerosos platós de televisión y Pasapalabra no podía ser menos estrenando este lunes un nuevo look navideño del que Roberto Leal no quiso dejar pasar la ocasión de anunciar.

Los espectadores del concurso de Antena 3 pudieron apreciar algunos cambios en la entradilla, con copos en el logo del programa y muñecos de nieve en los títulos de crédito.

"Antes de empezar y arrancar con La Silla Azul: ¿Se podría ver un plano general del público que tiene mascarillas de Navidad?", le pidió el presentador al equipo de realización.

Que continuó diciendo: "Se van acercando las fechas y el plató lo tenemos acomodado. Literalmente está cayendo copos de nieve ¡Qué bonito! Se merece un aplauso".

"Ya ha llegado la decoración navideña al plató de Pasapalabra", señaló Cristina Alvis antes de presentar el duelo de La Silla Azul entre Orestes y Andrés, del que salió victorioso el burgalés para volver a enfrentarse, un día más, a Jaime.