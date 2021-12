Bonnie Tyler: "Nunca he tenido ningún problema con mi voz, gracias a ella he sido la número uno"

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy lunes en la capital compostelana. La artista galesa se ha manifestado "encantada de estar otra vez en Galicia", donde ya había actuado en 2019.

Bonnie Tyler ha asegurado que "el estilo que le caracteriza tiene que ver con los años 80" y reconoce que "obviamente la gente quiere escuchar las canciones de aquella época". Pero, al tiempo, ha añadido, también le gusta "interpretar las canciones de sus últimos discos". Por lo que su concierto de Santiago será "una mezcla de las viejas y de las nuevas canciones, porque tanto unas como otras me representan".

ICONO FEMENINO DEL ROCK

Bonnie Tyler llega a Santiago en el marco de su gira 'The best is yet to come', iniciada el pasado mes de julio. La artista ha declarado que "desde los 17 años nunca había estado un año sin subirse a un escenario".

Y que, aunque ha grabado discos con algunos de los más grandes músicos de la escena internacional, lo que realmente le satisface es cantar en vivo, "porque también es lo que al público más le gusta" de ella.

Con apenas 17 años la artista galesa se convirtió en icono femeninos del rock. Hoy, con 70, asegura que nunca se ha sentido ni menos ni más que lo hombres.

"Nunca he intentado situarme por encima de ningún hombre en este negocio. Siempre me he sentido igual que los demás y he tratado a los demás igual que ellos me han tratado a mí", ha esgrimido, para añadir que todo ello "siempre desde la parte más honesta posible y desde la igualdad".

"Nunca he competido con los hombre porque yo ya he tenido mi hueco en el mundo de la música", ha explicado.

Un hueco que en buena medida se ganó gracias a su característica y muy personal voz. "Tengo una voz tan fuerte que me ha marcado y me ha proporcionado mi propio estilo. Nunca he tenido ningún problema por ello. Al contrario, he llegado a ser la número uno gracias a esta voz", ha indicado.

APOYO A LA INDUSTRIA CULTURAL

El concierto de Bonnie Tyler se enmarca dentro de la programación promovida por la Xunta de Galicia con motivo del Xacobeo 21-22.

Su actuación, organizada por el Festival Vilablues, cuenta con el apoyo económico de la Xunta a través de la convocatoria extraordinaria de ayudas para contribuir a la recuperación económica de las promotoras musicales independientes frente al impacto de la crisis sanitaria.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), presente también la rueda de prensa, ha manifestado que "es un placer recibir en Galicia a una artista como Bonnie Tyler".

También ha vinculado la realización de este concierto con las ayudas promovidas por la Xunta que, ha dicho, "trataban de conseguir dos objetivos: apoyar a nuestra industria cultural y ofrecer la posibilidad de tener grandes artistas gallegas, nacionales e internacionales en todas las partes de Galicia".

HORARIOS

Las puertas del recinto del Multiusos Fontes do Sar se abrirán a las 20,00 horas. A partir de ese momento, se amenizará al público con una sesión de rock y blues exclusivamente interpretado por mujeres a cargo de K Dj (Duendeneta Dilleis).

A las 20,45 dará el comienzo de Blues do País, dúo formado por Bieitta James y Pepe King, que ofrecerán un repertorio de reinterpretaciones de clásicos del blues adaptadas a la idiosincrasia gallega.

A su finalización habrá otra sesión, también de música en femenino, a cargo de Duendeneta Dilleis hasta el inicio del concierto de Bonnie Tyler, previsto para las 22,30 horas.

Las entradas disponibles pueden adquirirse en la web woutick.es y mañana en la taquilla del propio recinto.