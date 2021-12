Juanma Castaño revela el motivo por el que se planteó abandonar 'MasterChef Celebrity'

Juanma Castaño fue una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity: entró con nociones básicas de cocina y se coronó como el ganador junto a Miki Nadal. El galardón fue fruto de su perseverancia y ganas de aprender, aunque hubo momentos en los que se planteó abandonar.

El periodista deportivo contó este fin de semana en una entrevista en TreceTV que se le pasó por la cabeza dejar el programa no solo por el esfuerzo que suponía (combinaba las grabaciones con su labor en la radio), sino también por lo alejado que lo mantenía de sus hijos, Dani y Pablo.

"Yo me quería ir de MasterChef, estaba como loco", explicó el comunicador, que todavía no ha asimilado el gran salto que ha dado gracias a su paso por el talent culinario. Durante las grabaciones, que duraron alrededor de tres meses, echaba en falta a los suyos: "Con mis hijos viviendo en casa de su madre, con lo cual no ves a tus hijos… Dificilísimo".

De hecho, sus hijos no apoyaban que estuviera en el concurso: "Yo creo que los hijos tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. Entonces, lo que no querían es que yo hiciera el ridículo en MasterChef y, sobre todo, me decían: 'Papá, no vayas. Para qué vas a ir si no tienes ni idea de cocinar. Siempre nos haces arroz blanco', me decían. Y yo les decía: 'Bueno, hay que intentarlo'".

En una entrevista con 20minutos, el rostro de Cope confesó que, pese a las dudas, continuó concursando por su círculo cercano: "Mucha gente me decía que no podía abandonar, y tiré para adelante".