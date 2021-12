Mazón: "Estamos hartos de estar a la cola y vamos a seguir vigilantes ante cualquier relajación de Sánchez"

Carlos Mazón ha asegurado que "es una pena que el documento sobre el cambio de modelo de financiación no diga que se nos va a compensar por todos estos años de infrafinanciación y que no se hable de 'statu quo' de la Comunitat Valenciana".

Así, ha resaltado: "Siempre vamos a apoyar a la Generalitat si está convencida de reivindicar todo lo que necesita nuestra Comunitat pero vamos a estar muy atentos y vigilantes para que no exista ningún tipo de sumisión ante el gobierno de Sánchez".

El presidente del PPCV ha afirmado: "Somos socios leales de todo aquel que reivindique adecuada y justamente el cambio de modelo de financiación, las inversiones que necesitamos y no llegan, el agua que necesitamos y no llega, las infraestructuras que necesitamos y no llegan como el Corredor Mediterráneo porque no vamos a perder la oportunidad de ser reivindicativo todos los días".

En esta línea, ha asegurado que van a defender la integridad territorial de la Comunitat Valenciana "frente a los anhelos de algunos de que seamos una cosa distinta a la que somos". "Quiero reafirmar hoy la importancia que tiene la defensa de nuestras señas de identidad, y sobre todo la defensa de ser Comunitat Valenciana", ha apostillado.

Con motivo del Día de la Constitución, Mazón ha destacado que la Carta Magna es "clave y fundamental" para ellos y "de lo que se trata es de reforzarla y de sentirnos orgullosos de ella y de lo que han hecho las generaciones que nos han precedido".

El responsable institucional, quien ha querido ratificar en este acto su "lealtad y apoyo al Rey Felipe VI y a la Constitución Española", se ha referido así a las personas que aprobaron "una asignatura que era la de la reconciliación de España y que ya no tenemos que volver a repasar, ni volver a buscar la nota, sino congratularnos de esa matrícula de honor que sacaron nuestros padres y abuelos".

El dirigente alicantino ha insistido en la "importancia" de reconocer, dentro del Estado Libre Democrático Español, "la fortaleza de éste, pero también las todavía asignaturas pendientes que tiene el estado autonómico, especialmente el de la Comunitat Valenciana, en temas como la financiación o las infraestructuras".

Mazón ha defendido la "necesidad" de "celebrar el Día de la Constitución, el día de todos los españoles y de este estado libre, democrático y de derecho que nos hemos dado con el esfuerzo de las generaciones que nos han antecedido", al tiempo que ha recordado, en esta jornada protocolaria e institucional, que hoy "también es el día del patrón de Alicante San Nicolás y merece la pena mencionarlo".

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, el presidente ha anunciado que desde la Diputación se ha abierto "un compás de espera" después de que la institución provincial avanzara hace un par de semanas que se planteaba abandonar el Consorcio de Casa Mediterráneo por el uso partidista de la entidad, tras el nombramiento del político socialista Andrés Perelló como presidente.

"Deseo que la despolitización de un órgano diplomático, cultural y de fomento de las potencialidades de los países del mediterráneo se mantenga". "No hemos tenido la mejor noticia últimamente con respecto a la despolitización y a la autonomía de órganos que deberían ser absolutamente inmunes a ella. Vamos a estar vigilantes", ha concretado.