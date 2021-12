Ultralan Gaming Festival reúne a 8.000 personas en Valladolid y se convierte en el referete del videojuego del noroeste

Este festival ha sido organizado por Feria Valladolid de forma conjunta con la empresa especializada Kaiju Entertainment, y ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid y la colaboración de Carrefour, entre otras entidades, señala la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El evento ha servido como punto de encuentro para la industria del videojuego y ha contado con la participación de profesionales como Noelia González, Manager Data Analytics en Electronic Arts; David Lorenzo, de Pentakill Studios, Miguel Ramos, de Kaiju Group, así como de periodistas especializados como David Martínez, José Luis Ortega y Juan García, Lara Isabel Rodríguez.

Además, la Zona Indie que ha contado con DEV, la asociación de desarrolladores de videojuegos, ha reunido a casi una treintena de estudios independientes de videojuegos provenientes de toda España que han presentado sus propuestas.

Los ganadores han sido Inner ashes (Calathea Game Studio) como mejor aspecto visual; Antro (Gatera Studio), mejor sonido; Nova (Racoon & Sheep), juego más innovador; Deflector (Arrowfist Games), mejor diseño de juego y premio del público y The Crown of Wu (Red Mountain), mejor juego

En la sección de conferencias se han vivido momentos "emocionantes", en especial la protagonizada por Enrique García, técnico de accesibilidad de Fundación ONCE y deportista paralímpico Luis Huerta, en la actividad 'Si jugamos todos, ganamos todos'.

Además, los amantes de los e-sports se han podido asomar al proyecto Pucela Zorros, la incursión del Real Valladolid en el mundo de la competición electrónica. El director de negocio del club, Gabriel Lima, dio las claves de este proceso en una conferencia.

Uno de los reclamos destacados de Ultralan Gaming Festival ha sido la presencia de los grandes creadores de contenido como la pianista Elesky, Anikilo, Myyes, Luh, la cosplayer Illisia, el músico Fromguer o Pandarina, así como la cantante Lucy Paradise.

Además, se han disputado seis torneos con miles de euros en premios -FIFA 2022, CS:GO, LOL, Tekken 7, Super Smash Bros Ultimate, Guilty Gear-, y los asistentes han podido jugar a los títulos del momento en equipos profesionales en la zona Freeplay.

El sábado por la mañana el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, visitó las diferentes secciones de Ultralan Gaming Festival. En la presentación del evento, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, destacó la clara apuesta del consistorio vallisoletano con un doble objetivo. "Dinamizar el sector empresarial del videojuego, de gran valor añadido y clave para la transformación digital, y convertir a Valladolid en un referente de la industria del videojuego a través de un evento de gran interés que incluye distintos tipos de actividades", explicó.

Por su parte, el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, manifestó que estaba "realmente ilusionado" con este evento que tiene una "excelente" proyección lo que le va a "consolidar" en el calendario de la institución. "Detrás del ocio hay una potente industria, un sector que genera empleo y Ultralan Gaming Festival puede ser el elemento en torno al que se desarrolle este sector en nuestro entorno, también a nivel formativo", ha añadido.