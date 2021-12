Emma García abroncó este domingo a José Antonio Avilés por contar una información en Viva la vida que resultó ser falsa. No es la primera vez que la presentadora le llama la atención al colaborador y, por ello, se mostró muy molesta en el plató.

El tertuliano explicó que Makoke le había enseñado personalmente una carta que iba dirigida a su exmarido, Kiko Matamoros, habitual colaborador del espacio de Telecinco, y en la que se hablaba de su deuda con Hacienda.

Sin embargo, tanto los colaboradores como García se mostraron dudosos ante este dato, ya que les extrañaba que Makoke hubiera enseñado una carta privada sobre un tema tan personal. Y, además, el colaborador tiene fama de no ser sincero en los platós, por lo que habría sido arriesgado para la tertuliana.

Por ello, pese a las insistencias del exconcursante de Supervivientes, Diego Arrabal decidió llamar a Makoke, que desmintió rotundamente esta información. De hecho, envió al programa una fotografía de la carta donde se comprobaba que la misiva iba dirigida a ella y no a Kiko.

Una vez más, Avilés había aportado información falsa. "Avilés, ten mucho cuidadito con lo que cuentas", le avisó, entonces, la presentadora, que le pidió que no la interrumpiera al hablar.

"No me toques las narices. Te has equivocado y podía haber sido un delito que al final no lo es. Te lo estamos diciendo, que tengas cuidado a la hora de contar las cosas y te asegures a la hora de contar las cosas. A Makoke la querías meter en un lío y a Kiko en otro. Ten cuidado", sentenció.