López Miras afea "las formas" del Gobierno para abordar el SFA y exige "especial sensibilidad" con CCAA "perjudicadas"

"Es cierto que no me han gustado las formas; no me ha gustado que se nos envíe un documento sin haberlo contrastado antes con las comunidades, sin haberlo consensuado ni dialogado, sin haberlo debatido. Creo que no eran las formas, pero ahora nos queda un largo camino por recorrer", ha señalado López Miras.

El dirigente murciano ha señalado que el Ejecutivo de la Nación debe tener "una especial sensibilidad con aquellas comunidades que llevamos años maltratados y perjudicados por el sistema de financiación", y ha censurado que la propuesta del Gobierno central no incorpore "ningún fondo de compensación para aquellas comunidades que hemos estado maltratadas y discriminadas durante los últimos años".

A su juicio, "todos los españoles debemos de recibir lo mismo y todas las comunidades deben recibir lo mismo para mantener su sanidad, su educación o sus políticas sociales". "No entendemos por qué a los murcianos se nos trata como españoles de segunda", ha apostillado.