Juan José Ballesta estalla contra 'Socialité': "Tergiversáis para ganar dinero de las desgracias de los demás"

Juan José Ballesta se mostró muy molesto este fin de semana con Socialité después de que el programa emitiera unas imágenes en las que el actor aparecía en un vehículo viajando, supuestamente, a 180 kilómetros por hora.

El intérprete publicó la pasada semana un vídeo en Instagram desde la autovía, donde aparecía bromeando con un grupo de amigos. Más tarde, la publicación fue abordada por el programa en Telecinco, lo que indignó a Ballesta.

"La próxima vez preguntáis, porque os aprovecháis de las cosas y tergiversáis para ganar dinero de las desgracias de los demás", avanzó el artista a través de unas stories.

🎴 MUY GRAVE | El imprudente comportamiento del actor Juan José Ballesta y sus amigos en un coche que pone en peligro su vida y la del resto de conductores en la carretera. José María Benito, inspector de policía, analiza estas peligrosas imágenes que mañana veremos al completo. pic.twitter.com/4bHgxNutgz — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 3, 2021

"No me llaméis más. Voy de camino al abogado porque ya nos habéis jodido el sábado. Voy a poner cartas en el asunto pero ya para que no volváis a atacar a quién no debéis", avisó.

Tras estas palabras, el actor compartió una publicación que, después, borró, y en la que ironizaba sobre su deber de pedir disculpas: "Si tengo que pedir perdón por subirme en el coche de unos colegas quince minutos y luego ir a casa, porque eso fue lo que fue, pues pido perdón, pero que os habéis aprovechado lo más grande".

Ballesta también se dirigió a María Patiño recordándole la broma sobre su novio que sufrió en la entrega de este domingo, y por la que esta abandonó el plató: "Ya has visto lo que te ha pasado hoy con tu pareja. ¿Te gustaría que me aprovechara de la broma que te han gastado y de la situación para sacar euros y hundirte más todavía? Pues va a ser que no. La vida no es eso".

"No me alegro ni mucho menos de lo que te ha pasado pero ya te vale hacerme esto a mí. Te deseo lo mejor y solo espero que algún día te des cuenta del daño que haces haciendo estos programas por cuatro putos euros", valoró el actor.

En el programa, la presentadora criticó la "grave imprudencia" del artista. "Que se quede en casa o salga de paseo, pero que no haga esta barbaridad", opinó desde el plató.