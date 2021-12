Kiko Rivera fue el protagonista de la última entrega de Planeta Calleja, programa en el que habló de su vida personal ahondando, incluso, en temas íntimos y controvertidos. Entre ellos, cómo vivió su adicción a las drogas.

El Dj, que viajó a Nepal junto a Jesús Calleja, explicó que empezó a "coquetear" con las sustancias cuando cumplió la mayoría de edad. Desde entonces, sus adicciones fueron a más: había días en los que consumía hasta "cinco gramos de cocaína".

Su madre, Isabel Pantoja, con la que desde el pasado año no mantiene contacto, se enteró de sus adicciones tras hablar con Irene Rosales, la mujer del Dj, y su grupo de amigos más cercano. La situación era prácticamente insostenible.

"Ella no quería ver la enfermedad que tenía su hijo"

"Era un sufrimiento para ellos. Mi mujer decidió llamar a mi madre y contárselo", recordó, a lo que añadió: "Todo esto pasó después de un ciego enorme. Cuando yo hablé con mi madre, estaba en plena resaca después de haberme puesto hasta las cejas".

Cuando se dio la conversación, el productor musical tenía "un sentimiento muy feo de culpa y malestar". "Nos hablamos como pudimos, más que nada había llanto", apuntó, recordando que después se marchó a vivir temporalmente en una de las casas de la tonadillera.

"Después no me volvió a preguntar nunca más cómo me encontraba, cómo me sentía o si lo había vuelto a hacer". "Ella no quería ver la enfermedad que tenía su hijo", lamentó.

"No ha estado conmigo todo el tiempo que debería haber estado"

"No se lo creía, decía que su hijo no era así. Yo le decía que sí, y que posiblemente gran parte de que sea así la tiene ella, porque no ha estado conmigo todo el tiempo que debería haber estado", valoró.

Tras esta afirmación, el hermano de Isa Pantoja dijo que la cantante tenía "parte de culpa" de lo que le había sucedido: "También es la labor de un padre saber por dónde va su hijo, sobre todo si tienes mundo y conoces un poco la situación. Quizás, si hubiese estado más atenta, yo no hubiese tenido cientos de recaídas".

Cabe decir que el exconcursante de GH Dúo se negó en todo momento a ir a un centro de desintoxicación pese a la gravedad del asunto: "Hubiese sido lo correcto, pero tenía miedo de que la gente se enterase de cómo era realmente".