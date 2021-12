Karlos Arguiñano se sincera sobre su ideología política

El chef Karlos Arguiñano concedió una entrevista este domingo en laSexta Noche en la que no solo habló de su profesión, sino también de algunas cuestiones de actualidad, como la subida de precios de Dabiz Muñoz en su restaurante DiverXO o la labor de la actual clase política.

En cuanto a la situación política de España, el cocinero opinó que los dirigentes "no se unen por el bien común, se unen por el bien propio": "No se han unido ni en la pandemia. Cambiaría a todos los políticos, y que vengan otros jóvenes".

No obstante, el reputado cocinero madrileño matizó que "gobernar" no es sencillo, pues "si cuesta llevar las cosas de casa, ¿cómo vas a llevar las cosas de un país?".

Sobre su ideología, el presentador le explicó a José Yélamo, quien se desplazó hasta la cocina del chef, que conserva los valores con los que creció en "un pueblo de obreros".

"Vengo de ese mundo, del mundo obrero. De la soldadura, del cincel y el martillo. Eso no se me ha quitado", apuntó, a lo que añadió: "Al final me he hecho empresario, pero tengo el puntito rojillo que tenía cuando tenía 16 años".

En este sentido, el cocinero de Antena 3 no sigue la tradición familiar, ya que nunca ha compartido ideales con su padre: "Él era muy pobre pero era de derechas, no lo entendí nunca. Más de una vez le dije que menos mal que había ganado la guerra, porque si la llega a perder...".

"Discutíamos mucho. Estuvo en la División Azul, me negaba el holocausto. Gritándome, claro", confesó Arguiñano, aclarando que, a pesar de ello, su padre era "un tipo súper", aunque "estaba equivocado".