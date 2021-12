El promotor de la 'Resistencia' convocan una 'Marcha por la Libertad' este lunes en Palma

Según ha comunicado Sánchez en declaraciones a Europa Press, "este lunes, día 6 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, en plaza de España, se realizará una 'Marcha por la libertad' en la que tiene cabida todo el que sienta que se vulneran sus derechos y libertades".

En particular, Sánchez participará la Marcha porque "quiere pelear por la libertad de la hostelería y de la restauración". Y es que, ha lamentado, "con la imposición del Certificado COVID, están fomentando una guerra entre hosteleros". Pues, ha añadido, "no se entiende que quien tienen un restaurante con aforo interior superior a 50 personas tenga que pedirlo y quien tienen un bar o una cafetería no".

De este modo, ha opinado que "obligar a que un camarero pida un Certificado Covid y el DNI de una persona, cuando la propia Policía tiene que tener un motivo justificado para hacerlo, es una medida ilegal". "Así lo considero y lo seguiré haciendo, al menos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie", ha enfatizado.

Sin embargo, ha precisado, "no es una manifestación en contra del Certificado COVID, sino para defender los derechos y libertades" como "la libertad de idioma, de movimientos y de vacunación".

HORARIO Y RECORRIDO DE LA MARCHA

La 'Marcha por la Libertad', convocada por el propio Sánchez y Mar Badia, transcurrirá a partir de las 10.00 horas por plaza de España, calle San Miguel, plaza Mayor, Cort y Parlament, hasta la Almudaina, donde a las 10.30 horas se celebrará el acto institucional con motivo del 43 aniversario de la Constitución Española.

"Que la marcha termine en la Almudaina no es casual, queremos que los políticos nos oigan, que escuchen al pueblo enfadado y mosqueado y no sigan adelante con la imposición de medidas restrictivas", ha enfatizado Sánchez, quien ha concluido recordado que los políticos "han de defender la Constitución y no hacer lo que están haciendo, coartar derechos y libertades".

Delegación de Gobierno en Baleares ha confirmado haber recibido comunicación de la convocatoria de esta 'Marcha por la Libertad' el lunes 6 de diciembre, en Palma.