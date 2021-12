Sofía Cristo habla de su expulsión de 'Secret Story': "Cuando entré en la casa yo consumía"

"Ahora estoy en un buen momento profesional, pero he de decir que he estado en un momento de catarsis absoluta y me ha costado volver a remontar", así comenzaba su entrevista en Viva la vida Sofía Cristo después de su expulsión de Secret Story hace ya varias semanas.

"La salida del programa fue muy dura para mí porque fue abrir un melón muy complicado", aunque ha expresado que se ha arrepentido de "abrirse tanto". "No sé hacer televisión, me estoy dando cuenta", reflexiona.

Ha relatado que ahora es cuando "está empezando a estar bien", pero "ha vivido un mes y medio, casi dos" muy hundida. "Salgo de ahí (del concurso) y soy un pollo sin cabeza. Estaba muy abrumada por el conjunto de todo".

"A los cuatro días de estar ahí me activo, ya empiezo yo a no estar bien pensando que yo estaba bien. No hay que olvidarse, que yo entro en una época en la que estoy en activo, que yo no estoy bien", revela.

Ante estas declaraciones, Emma García ha querido profundizar en este tema y que Sofía Cristo aclare lo que estaba diciendo y fue entonces cuando ella misma confesó que "cuando entro en la casa era una época en la que yo consumía".

Los colaboradores se han mostrado perplejos ante la sinceridad de la hija de Bárbara Rey, que se ha abierto en canal en el plató. "En tres semanas ahí a mí me ha explotado la cabeza. Menos mal que me echaron", concluye.