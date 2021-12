Irene Rosales revela los motivos por los que no quiere tener más hijos

Irene Rosales ha vuelto a la televisión después de casi cinco meses alejada de las cámaras para tomarse un tiempo en calma, y lo ha hecho en el que fuera su programa, Viva la vida, con una entrevista en la que ha abordado toda la actualidad referente a su familia y su vida personal.

La excolaboradora ha ahondado más en su intimidad, algo que ha hecho pocas veces, pero en esta ocasión ha querido hablar sobre los motivos por los que no quiere volver a ser madre.

Asegura que durante el parto de su primera hija, Ana, se puso "muy malita". "Gracias a Dios ahora puedo contarlo, pero a punto estuve de que no", reveló, para sorpresa de todos los telespectadores.

Una reacción alérgica a un medicamento que le dieron durante el proceso de dilatación le derivaron en una serie de complicaciones que estuvo arrastrando durante dos años.

En este tiempo, sus médicos le aconsejaron que no volviera a quedarse embarazada "porque no podía tener contracciones, no podía dar a luz, entonces era peligroso".

Sin embargo, tan solo un año después llegó la noticia del embarazo de Carlota. La tensión que le producía su situación de salud impidió que disfrutara de los nueve meses posteriores. Aunque finalmente todo salió bien después de una cesárea programada, el miedo a volver a pasar por lo mismo se le quedó grabado.

"No tengo nada que hablar con Isabel Pantoja"

Además, también ha abordado la situación por la que pasa su relación con Isabel Pantoja después de que Kiko Rivera y ella se reencontraran cuando falleció Doña Ana el pasado septiembre.

"Yo no voy a ir a Cantora porque creo que necesitamos una conversación, ha sido un año muy duro", ha confesado. No tengo nada que hablar con ella, si ella quiere hablar con mis hijas...".

Los continuos rumores de que la cantante habría hablado mal de su nuera a sus espaldas han sobrevolado a Irene Rosales durante los últimos meses, acusaciones ante las que ella misma se ha mostrado "muy tranquila con mi conciencia". "No me duele nada", sentenció".