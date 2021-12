Carla Berrocal devuelve a la actualidad a Concha Piquer en un cómic: "Es hora de reapropiarse de la copla"

Así lo asegura la autora en una entrevista con Europa Press en la que se muestra "supercontenta" del recibimiento que está recibiendo 'Doña Concha. La rosa y la espina', que publica Reservoir Books.

"El libro está gustando muchísimo y me parece muy interesante cuando un cómic consigue traspasar la barrera de su público habitual y llegar al más generalista, me parece un triunfo y 'Doña Concha' puede tener estas posibilidad. Me estoy encontrando de todo, lectores muy jóvenes pero también mujeres muy mayores que se acercan al cómic. Me parece algo insólito que me encanta", señala.

'Doña Concha: la rosa y la espina' es una biografía que mezcla, en viñetas, episodios de la vida de Concha Piquer con entrevistas que la autora ha realizado a expertos en copla y cultura popular. La idea surgió, recuerda Berrocal, cuando ella descubrió las canciones de la Piquer, que no conocía previamente, al ponérselas a su abuela, en una residencia con una demencia senil severa.

"De entre todas las cantantes de la época, la que más me llamó la atención fue Concha Piquer por su forma de cantar e interpretar. A partir de ahí, busqué información y vi que había tenido una vida fascinante que daba pie para contar un libro o veinte", añade.

La ilustradora pretende "aportar algo de memoria y justicia a un personaje invisibilizado y recuperarlo para la actualidad". "Y lo hago -continúa- desde una mirada con crítica feminista porque yo soy una persona feminista y porque la copla ha tenido durante muchos años el sambenito de ser una cosa carca o facha, y creo que es hora de reapropiarse de la copla y darle otros significados".

"CURIOSIDAD" DE LOS JÓVENES

En este punto, la autora, nacida en 1983, se muestra "positiva" sobre el interés de los jóvenes por este género. "Hay una especie de caldo de cultivo en la sociedad, en la gente de mi generación y más jóvenes, que desean saber más del folclore español y tienen curiosidad", opina.

Además, hace notar que se trata de personas que han nacido 2en plena democracia", que no saben qué es vivir en dictadura franquista ni en la transición, por lo que son capaces de "coger una música como la copla y liberarla de todos los prejuicios y la mala fama que ha tenido casi siempre".

Carla Berrocal debutó en el cómic ocupándose del dibujo en las obras 'Hire: el terrible vampiro samurái' (2004, junto a Daniel Hartwell) y Mad Trio (2005, con Jason DeGroot), a las que siguió su primer trabajo como autora completa en el volumen misceláneo 'Quattrocento' (2006).

Tras años de trabajo, mientras participaba también con historietas breves en recopilatorios y revistas, publicó en 2011 su primera novela gráfica, 'El brujo', inspirada en la cultura popular chilena y con la que consiguió un amplio reconocimiento entre lectores y crítica. Su siguiente libro fue el cómic experimental 'Epigrafías' (2016), sobre la vida de la poeta estadounidense Nathalie Clifford Barney. Ahora lanza 'Doña Concha', tras tres años de dedicación.