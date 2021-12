Las Mellis hablan sobre su victoria judicial contra Isabel Pantoja: "Sabemos que ella tiene dinero"

Telecinco emitió este sábado 4 de diciembre una nueva entrega de Sábado Deluxe. El programa contó con Las Mellis como protagonistas, que se pronunciaron tras su victoria judicial contra Isabel Pantoja, quien tendrá que pagarles 60.000 euros.

Las antiguas fans de la tonadillera aseguraron que se sintieron muy tranquilas durante todo el proceso judicial, pues sabían que llevaban las de ganar. Sobre los rumores que apuntan a que la artista atraviesa un bache económico, las invitadas los negaron y añadieron que la tonadillera no gastaba dinero, pues todo se lo regalaban. Además, recordaron que la cantante tenía varias propiedades que podía vender para hacer frente a sus problemas económicos.

Isabel Pantoja habría perdido así la demanda que ella misma puso contra Raquel y Bibiana Rodríguez por las declaraciones que estas hicieron sobre ella cuando estalló el caso de Cantora, explayado en el monográfico Cantora, la herencia envenenada.

Las declaraciones denunciadas, sin embargo, se dieron en Socialité, donde Las Mellis aseguraron que algunos ataques de Kiko Rivera a su hermana, Isa Pantoja, venían instigados por su madre, algo que el propio cantante corroboró después. Por todo ello, la intérprete de Así fue pidió una cuantía económica de 350.000 euros.

"El Supremo dijo que no atenta a nada y que es la ‘propia protagonista la que ha hablado de su vida privada'" añadieron. Las invitadas reconocieron que no le habían dado el pésame a la tonadillera por la muerte de su madre, Doña Ana, algo que dejaba claro que no queda nada de su amistad.