Los delegados del PSRM aprueban con el 92% de los votos la gestión de la Ejecutiva regional saliente

Conesa ha agradecido ese apoyo recibido por los delegados socialistas "a 50 meses de trabajo muy intenso, en el que creo que hemos trabajado con la mayor honestidad y transparencia posible". El informe de gestión obtuvo 188 votos a favor, 1 en contra, y 16 abstenciones.

El ex secretario general socialista cree que la presencia del presidente del Gobierno y líder ncional de los socialistas este domingo en Murcia, Pedro Sánchez, refleja la unidad que tiene el partido.

Conesa ha sido el único líder capaz de ganar una elecciones en la Región de Murcia desde hace casi 30 años, en concreto, las pasadas municipales y autonómicas. "Ahora sabemos que podemos ganar, a partir de ahí, hay que tener la ambición para poder hacerlo".

El secretario general saliente no ha querido desvelar si su futuro le mantendrá alejado de la política o permanecerá de alguna manera ligado al partido. "Afortunadamente, he sido gerente de una empresa de economía social donde estuve 17 años y que me llama a gritos. Tengo ofertas de algunas organizaciones, y voy a darme dos semanas para ver un poco qué decisión tomo de cara al futuro".