La Villa Asunta consolida su catalogación como edificio "originario" de Nervión y "muestra" del regionalismo

En el citado acuerdo, formalizado el pasado 26 de noviembre y recogido por Europa Press, se detalla que el pasado mes de junio, el dueño de una vivienda de la calle Juan de Oñate conocida como "Villa Asunta" solicitó la plena catalogación del inmueble, tratándose de un edificio ya incluido en el catálogo de protección del barrio de Nervión, cuyo documento definitivo fue aprobado en marzo de 2019, pero con una "catalogación preventiva".

La "catalogación preventiva", recordémoslo, fue una figura introducida en el citado documento urbanístico para edificios a los que se presuponen ciertos valores arquitectónicos, pero de los que no se disponía todavía de toda la información para concretar el alcance de su protección.

Al punto, el acuerdo aprobado precisa en efecto que dicha catalogación preventiva responde a "una cautela previa, hasta tanto no se aporte la información suficiente relativa al elemento protegido cautelarmente, de cuyo análisis se concluirá en la asignación de uno de los cuatro niveles de protección hasta ahora utilizados: A, B, C o D; o su no catalogación".

DE 1928

A partir de ahí, el acuerdo aprobado explica que la documentación aportada por el dueño del inmueble refleja que "el edificio principal fue construido en 1928 por el arquitecto Ricardo Magdalena Gallif", tratándose de "un edificio en esquina conformando la plaza Juan de Oñate con un jardín delantero por donde se accede al mismo, que consta de planta baja y primera y un torreón en esquina, característico de la arquitectura regionalista, al que se han sustituido la cubierta de teja original por una cubierta plana".

"Años más tarde", el edificio fue objeto de la construcción de "unas dependencias anexas que han estado dedicadas al uso de guardería y que consisten en unas naves de una sola planta, sin ningún valor arquitectónico", detalla el acuerdo, agregando que el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo ha emitido un informe que refleja que "es un edificio originario del barrio de Nervión y es muestra de la arquitectura regionalista, como así se reconoce en la bibliografía de referencia".

"PRÁCTICAMENTE INALTERADO"

Dicho informe, además, constata que "el inmueble se ha mantenido prácticamente inalterado hasta la fecha, con la salvedad de la sustitución de la cubierta del torreón, por lo que el informe propone su plena catalogación, "por ser un edificio representativo de la arquitectura originaria del barrio de Nervión, exponente de la arquitectura regionalista".

"El elemento más significativo del inmueble son sus fachadas y el espacio libre delantero, por lo que se propone su protección, con la asignación de un nivel de protección parcial en grado 2 D", finaliza el informe, ante el cual la junta local de gobierno ha aprobado inicialmente una modificación puntual del catálogo de protección del barrio de Nervión, para que este edificio conocido como "Villa Asunta" goce de una protección parcial en grado 2 D frente a la catalogación preventiva con la que cuenta actualmente.